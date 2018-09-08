14 yıl sonra A Milli Takım'a bir resmi maçta ev sahipliği yapan Trabzon, ay-yıldızlı formayı çok özlemiş... Türkiye- Rusya karşılaşmasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, kırmızı-beyazlı takıma tam destek verdi (Milli Takım, Trabzon'da son resmi maçını 4 Eylül 2004'te Gürcistan ile Avni Aker'de oynamıştı). Isınmak için sahaya çıkan futbolcuları alkışlayan futbolseverler, Mehter Marşları eşliğinde Türk bayraklarını dalgalandırdı. Başlama düdüğüyle birlikte sahaya konfetiler yağdı.

BAKANLAR DA STATTA İZLEDİ

Statta açılan dev afişlerlerde ise 2024'teki Avrupa Şampiyonası için başvurduğumuz ev sahipliği adaylığına vurgu yapılarak, "En iyisi için şimdi bizim zamanımız, Trabzon hazır" mesajı verildi. Bu arada Türkiye-Rusya maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi.

LUCESCU ŞAŞIRTMADI

RUSYA maçı öncesi 'Değişim yapmaya mecburduk" diyen A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, dün alışılmışın dışına çıkmadı. Sağ bekte Şener, sol bekte Hasan Ali'ye görev veren Rumen hoca, ön liberoda yine Mehmet Topal'a şans verdi. Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Zeki Çelik ve Emre Akbaba'yı 11'e almayan Luce, ileride Cenk, 10 numarada Yusuf, sol kanatta ise Hakan'ı oynattı.

MİLLİLERİN YAŞ ORTALAMASI 26,1

Rusya karşısında 26,1 yaş ortalamalı bir kadro ile mücadele eden Türkiye'de kadronun en yaşlı ismi kaleci Serkan Kırıntılı (33) oldu. Kadronun gençleri ise 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı ile Cengiz Ünder idi.

OKAY YOKUŞLU EVİNE DÖNDÜ

Trabzonsporlu taraftarlar, sezon öncesi İspanya ekibi Celta Vigo'ya transfer olan eski oyuncuları Okay Yokuşlu'yu unutmadı. Genç futbolcuyu ısınma sırasında tribünlere çağıran bordomavililer, uzun süre sevgi gösterilerinde bulundu. 24 yaşındaki oyuncu da alkışlarla bu ilgiye karşılık verdi.

Karşılaşma öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda harika bir görsel şölen vardı.

Tribünlerde açılan afişlerde Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği adaylığına vurgu yapıldı. Maçın başlama düdüğünden önce sahaya atılan konfetiler, devre arasında temizlendi.

Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu, 18 Mayıs'taki Karabük maçı sonrası ilk kez Trabzon'da maça çıktı.