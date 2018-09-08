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Vida’dan iyi haber geldi

Milli takımda dizinden sakatlanan Hırvat stoperin kısa bir süre içerisinde yeşil sahalara döneceği açıklandı

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
Vida’dan iyi haber geldi

Hırvatistan'ın Portekiz ile oynadığı hazırlık maçında Domagoj Vida'nın dizinden sakatlanması, 'ta endişe yarattı. Ancak gelen haber özellikle siyah-beyazlı teknik heyetin yüreğine su serpti. Karşılaşmanın 35. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden tecrübeli stoperin sakatlığının ciddi olmadığı ve yakın sürede sağlığına kavuşacağı belirtildi.

KARTAL 10 EKSİKLE ÇALIŞTI
Beşiktaş, Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Siyah-beyazlıların idmanı, milli takımlara giden oyuncular nedeniyle 10 eksikle gerçekleştirildi.

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Vida’dan iyi haber geldi
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