Vida’dan iyi haber geldi

Hırvatistan'ın Portekiz ile oynadığı hazırlık maçında Domagoj Vida'nın dizinden sakatlanması, Beşiktaş'ta endişe yarattı. Ancak gelen haber özellikle siyah-beyazlı teknik heyetin yüreğine su serpti. Karşılaşmanın 35. dakikasında sahayı sedyeyle terk eden tecrübeli stoperin sakatlığının ciddi olmadığı ve yakın sürede sağlığına kavuşacağı belirtildi.

KARTAL 10 EKSİKLE ÇALIŞTI

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Siyah-beyazlıların idmanı, milli takımlara giden oyuncular nedeniyle 10 eksikle gerçekleştirildi.