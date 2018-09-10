Hasan Ali Kaldırım gerçekleri

2012'de geldiği Fenerbahçe'de 7'nci sezonuna başlayan Hasan Ali Kaldırım, özellikle son 3 sezondur sol bekin önemli bir savunucusu oldu. Taraftarın gözünde oynadığı sol bek mevkiinde yetersiz olarak görülen ancak hocalarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Hasan Ali Kaldırım, hem Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu hem de milli takım hocası Mircea Lucescu'nun vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Daha önce Pereira, Advocaat ve Aykut Kocaman'ın sürekli forma verdiği tecrübeli futbolcu bu sezon da Cocu'nun sol beke yazdığı ilk isim. 11 transfer yapan Fenerbahçe'de sağ ve sol beke oyuncu alınmamasından da Hollandalı teknik adamın Hasan Ali Kaldırım'a güvendiği gözler önüne seriliyor.