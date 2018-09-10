Kartal idare etti

90 dakikada ön plana çıkanlar

1- Beşiktaş'ın ilk 11'inde altyapıdan 3 oyuncu vardı. Yeni transfer Güven Yalçın'la birlikte Güneş 19 yaşındaki 4 oyuncusunu sahaya sürdü.

2- Özellikle Altınordu'nun organize ataklarında genç futbolculardan kurulu defans sıkıntılı anlar yaşadı.

3- Loris Karius kalesinde güven verdi. Serdar'ın şık golünde yapabileceği bir şey yoktu.

4- Güven Yalçın kendisine verilen şansı iyi kullandı. Golü ve futbolu ile iyi bir kumaşa sahip olduğunu gösterdi.

5- Negredo, dün akşam golünü attı. Ancak Vagner Love yine bekleneni veremedi.

6- 150 gün sonra sahalara dönen Atiba, sakatlıktan yeni çıkmış olmanın etkisiyle tedirgin bir görüntü sergiledi.

Güven verdi

Beşiktaş'ın Leverkusen'den transfer ettiği Güven Yalçın, ilk kez 11'de yer aldı ve ilk golünü attı. 19 yaşındaki forvet daha önce 1-1 biten Partizan maçında 2 dakika oynamıştı.

Q7'den taraftara jest

Maçın ikinci yarısında bir taraftar Ricardo Quaresma ile fotoğraf çektirebilmek için sahaya girdi. Söz konusu taraftarı çıkarmaya çalışan güvenlik güçlerine Portekizli yıldız engel oldu. Quaresma hayranının isteğini kırmadı ve kendisiyle selfie çekilmesine müsaade etti.

Negredo'ya vize yok

Beşiktaş'ın 4 milyon 350 bin Euro'luk maaş yükü nedeniyle transfer döneminde elden çıkarmaya çalıştığı Negredo kıymete bindi. İspanyol yıldıza Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Al Nasr kulübü talip olurken, 1 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak Beşiktaş teklifi kabul etmeyerek Ocak ayına öteledi.