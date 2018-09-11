Galatasaray'da deplasman sıkıntısı

İlk yarının sonuna kadar AkhisarspoAntalyalyaspor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarına çıkacak olan Galatasaray'ın dış sahada istediği futbolu sergileyememe sorunu sürüyor. Geçen sezon bu 6 dış saha maçında sadece 2 galibiyet, 1 beraberlik elde edebilen sarı-kırmızılı takım bu kez puan kaybını minimuma indirmek istiyor.

ZİRVENİN EN KÖTÜ DEPLASMAN PERFORMANSI

ŞAMPIYONLUK yarışındaki 4 takımın son iki sezonki deplasman karnesi incelendiğinde en kötü performansı Galatasaray'ın gösterdiği ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin dış sahada 10 galibiyet-5 beraberlikle topladığı 35 puanla zirvede olduğu periyotta Medipol Başakşehir 33 puan alırken, Beşiktaş 30 puan topladı. Galatasaray ise 29 puanda kaldı. Son 19 deplasmanda 8 yenilgi gören sarı-kırmızılılar zirvede kalmasını Türk Telekom Stadı'ndaki galibiyet serisine borçlu.