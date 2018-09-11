Söz Şenol Güneş’te

Şenol Güneş
içini dökecek. Sezon başından bu yana tüm açıklamalarıyla dikkat çeken Güneş'in, Ümraniye'deki toplantısı saat 12.00'de başlayacak. Özellikle son dönemde yabancı sınırı konusundaki sözleri büyük ses getiren ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Güneş, önceki gün bu konuyla ilgili olarak, yapılan yorumlara sert çıkmış ve "Hesap sormak isteyen gelsin, yüzüme konuşsun, bekliyorum"
demişti. NE DEMIŞTI?
Şenol Güneş, geçen hafta katıldığı 'UEFA Elit Teknik Direktörler
' toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Başlangıçta yabancı kontenjanının 14 olması doğruydu ancak kriterler uygulamaya konulmadı. Süper Lig
'de yabancı sayısı çok fazla. Sayının azaltılması, şu aşamada beraberinde daha sağlıklı kararlar getirebilir" demişti.