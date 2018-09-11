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Söz ’te

“Yabancı sayısı fazla” diyen ve büyük eleştiri alan ’ın hocası bugün 12.00’de Ümraniye’de basının karşısına çıkacak

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Söz Şenol Güneş’te
içini dökecek. Sezon başından bu yana tüm açıklamalarıyla dikkat çeken Güneş'in, Ümraniye'deki toplantısı saat 12.00'de başlayacak. Özellikle son dönemde yabancı sınırı konusundaki sözleri büyük ses getiren ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Güneş, önceki gün bu konuyla ilgili olarak, yapılan yorumlara sert çıkmış ve "Hesap sormak isteyen gelsin, yüzüme konuşsun, bekliyorum" demişti.

NE DEMIŞTI?
Şenol Güneş, geçen hafta katıldığı 'UEFA Elit ' toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Başlangıçta yabancı kontenjanının 14 olması doğruydu ancak kriterler uygulamaya konulmadı. 'de yabancı sayısı çok fazla. Sayının azaltılması, şu aşamada beraberinde daha sağlıklı kararlar getirebilir" demişti.
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