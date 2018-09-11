Fenerbahçe'de lider Jailson

Savunmanın önünde oynatacağı isim konusunda net karar vermeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Jailson ile özel bir görüşme yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, Brezilyalı oyuncuya ilk 4 maçın analizlerini içeren bilgiler sunarak, savunmadan topun yavaş çıkması konusunda sıkıntı olduğunu belirtti. Jailson'u tek ön libero olarak oynatmak isteyen Cocu, Brezilyalıya hem ofansif hem defansif beklentilerini anlattı.

TEMPOYU AYARLAYAMIYORUZ

HOLLANDALI hoca, "Takım olarak en büyük problemimiz topun savunmadan çok yavaş çıkması. Bunu hızlandırmanı istiyorum. Öne geçtiğimiz maçlarda dahi tempoyu ayarlayamıyoruz. Bu anlamda takımın lideri olacaksın. Skora ve oyunun gidişine göre ortaya bir akıl koymamız gerekiyor. Bunun sahadaki uygulayıcısı sensin. Takımı gerektiğinde ileri itmek, gerektiğinde sakin kalmak konusunda uyaracaksın" dedi. Öte yandan Hollandalı teknik adamın Konyaspor maçına Jailson- Benzia-Eljif üçlüsüyle çıkacağı gelen bilgiler arasında.

3'Ü BİR ARADA İMZA

Fenerbahçe'ye transferin son günü katılan Jailson, Harun ve Benzia perşembe günü basın önünde imza atacak. Stattaki tören saat 11.00'de başlayacak.

İLK HEDEF İDEAL 11

F.BAHÇE'NIN ligdeki 4 maça farklı 11'lerle başlamış olması, teknik heyetin en büyük sıkıntısı. Cocu ve kurmayları, Konyaspor maçıyla birlikte kadro disiplini konusunda taviz vermeyecek. Hollandalı çalıştırıcı, ideal 11'ini bulduktan sonra zorunluluk olmadıkça kadrosunu değiştirmeyecek.