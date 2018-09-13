Fatih Terim forvet kararını verdi

Forvet transferi yapılmayan Galatasaray'da Fatih Terim çözümü yine takım içinden buldu. Süper Lig'de Eren Derdiyok'u forvette kullanacak olan Terim, Şampiyonlar Ligi'ne ise Henry Onyekuru'yu hazırlıyor.

Kasımpaşa'ya karşı kanatta görev yapacak Nijeryalı yıldız, Lokomotiv Moskova maçında ise ileri uca geçecek. Avrupa'da forvetsiz düzeni deneyecek Terim, Onyekuru'nun hareketli oyununa güveniyor ve Nijeryalı yıldızın çabukluğuyla rakip savunmayı zorlayacağını düşünüyor. Emre Akbaba, Belhanda'nın 3 maçlık cezasını çekeceği Süper Lig'de 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde Belhanda'dan yararlanacak Fatih Terim, Emre Akbaba'yı Lokomotiv Moskova maçında sağ açıkta kullanacak.

KASIMPAŞA MAÇI HÜCUM HATTI

Onyekuru

Emre

Rodrigues

Eren

LOKOMOTİV MAÇI HÜCUM HATTI

Emre

Belhanda

Rodrigues

Onyekuru

2

21 yaşındaki Onyekuru Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmaya da 11'de başladı ve 338 dakika sahada kaldı. Nijeryalı yıldız 1-0 kazanılan Göztepe ve 6-0'lık fark yaptıkları Alanya maçlarında birer gol attı.

BÜTÇE KÜÇÜLÜYOR

G.Saray yönetimi, takıma ödediği 65 milyon Euro maaşı 55 milyon Euro seviyesine çekti. 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek ve takım bütçesinde 13 milyon Euro daha tasarruf olacak. Sinan Gümüş'le yeni sözleşme yapmasına kesin gözüyle bakılan Aslan'da Donk'un geleceği ise toplam 21 maç oynamasına bağlı. Tarık Çamdal'la yollar yüzde yüz ayrılacak.

KİMLERİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR?

Selçuk İnan 2.950 milyon Euro (belirsiz)

Ndiaye 2.7 milyon Euro (kiralık-S.City'ye dönecek)

Eren Derdiyok 2.150 milyon Euro (belirsiz)

Donk 1.895 milyon Euro (opsiyon-21 maç)

Tarık Çamdal 1.605 milyon Euro (ayrılacak)

Onyekuru 1.2 milyon Euro (kiralık-Everton'a dönecek)

Linnes 950 bin Euro (belirsiz)

Sinan Gümüş 650 bin Euro (sözleşmesi uzatılacak)