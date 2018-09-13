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ve üzdü

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş üzdü
'da milli takım kampından dönerek antrenmanda yer alan ile , çalışmayı tamamlayamadı. Sol ayağından sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın saha kenarında tedavisi yapıldı. Ayak bileğine darbe alarak yerde kalan Mustafa Akbaş da tedavisinin ardından soyunma odasına gitti. Antrenmana, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Hosseini, Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Kucka katılmadı. salonda, Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
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Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş üzdü
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