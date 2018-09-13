Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş üzdü

Trabzonspor
'da milli takım kampından dönerek antrenmanda yer alan Yusuf Yazıcı
ile Mustafa Akbaş
, çalışmayı tamamlayamadı. Sol ayağından sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın saha kenarında tedavisi yapıldı. Ayak bileğine darbe alarak yerde kalan Mustafa Akbaş da tedavisinin ardından soyunma odasına gitti. Antrenmana, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Hosseini, Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Kucka katılmadı. Jose Sosa
salonda, Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.