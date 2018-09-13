Zorlukları aşacağız

Yer almamak Ahmet Ağabey
'in (Nur Çebi
) kendi isteğiydi. Serdal Adalı
ile konuştuk, anlaştık. Gerçekten mutlu oldum
Önceliğimiz ekonomik sıkıntılar. Zorluk içerisinden gelen insanlar olarak el ele vereceğiz, bu durumu çözeceğiz
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, 16 Eylül'de yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi BJK TV'de süreci değerlendirdi. Listeyi oluşturma çalışmalarında vicdani kararlarla mantığın verdiği kararlar uyuşmadığı için büyük sıkıntı yaşadığını dile getiren Orman şöyle devam etti: "Beşiktaş, insanları onore etme yeri değil, hizmet makamı. Dedikodu yapanlara bakıyorum, çoğu yönetimden ayrılan insanlar. 256 imzayı bile bulamadılar.
İlk olarak Ahmet Ağabey (Nur Çebi) ile görüştüm. Yer almaması onun isteği ile oldu. Bundan sonraki süreçte de kendisinden istifade edeceğiz. Bitti demeyelim, sadece ara verdik. Serdal Adalı hiç gündemimde yoktu, aklıma da gelmedi. Her ne kadar karşı karşıya geldiysek de Beşiktaş'ın menfaatleri adına oldu. Beşiktaş'ta yöneticiyken hiçbir günahı yokken hapis yattı." PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞIL
"Konuştuk, çok güzel şeyler söyledi, fikirlerimiz uyuştu. Kedisiyle aramızda hiçbir pazarlık geçmedi. Profesyonel departmanlardan bazıları çok verimli hale geldi. Onların başına yönetici atamayı düşünmüyorum. Yönetici sayısını 8'in de altına indirip, profesyonel yapıyı güçlendirmek lazım
. Ego tatminleriyle uğraşmak istemiyorum." FULYA'DA AVM YAPIYORUZ
FİKRET Orman, hedefleriyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ülkemiz ekonomik açıdan abluka altına alınmaya çalışılıyor. Diğer şirketlerin yaptığı gibi bizim daralma, küçülme şansımız yok.
Kontrat yapmışsınız, oyuncuya 'git' diyorsunuz, gitmiyor. Geliriniz lira üzerinden, gideriniz Euro ile. Ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtik. Ama biz zorlukların içinden geldik, aşacağız, daha çok çalışacağız, mücadele edeceğiz ve çözeceğiz. İkinci olarak Beşiktaş'ın futbol adına hedeflerine ulaşması lazım. Üçüncüsü ise tesisleşme ve pazarlama ile ilgili birçok hamlemiz bulunuyor. Fulya'da büyük bir yatırımla AVM yapıyoruz." GÜNEŞ'LE BİR KERE BİLE KAVGAM YOK
ŞENOL Güneş'le aralarında sorun olduğu iddialarına da değinen Orman, "Kim ne düşünmek istiyorsa düşünsün, hoca da ben de sıkıldık. Biz iş yapıyoruz, Evdeki eşinle ilişkin gibi değil. Bizde görev çizgileri bellidir. El ele Beşiktaş'ın başarısı için çalışıyoruz. Kendisiyle bir kere bile kavga etmedim" diye konuştu.