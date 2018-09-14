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: Özür dilerim

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Burak Yılmaz: Özür dilerim
Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun basın toplantısı sonrası da sosyal medyadan bir açıklama yayımlayarak özür diledi. Burak, "Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm. Fakat benim için bütün konular geride kalıp kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım BÜYÜK TRABZONSPOR taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
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Burak Yılmaz: Özür dilerim
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