Fatih Terim usulü konsantrasyon

Milli araya Trabzon'da alınan 4-0'lık mağlubiyetle giren Galatasaray'da moraller oldukça bozuktu. Ancak Fatih Terim, olaya el atarak futbolcularının motivasyonunu tekrar yukarı çekmesini bildi. Takımını fiziksel olarak Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, işin psikolojik boyutuna da önem verdi. Oyuncularıyla bire bir görüşmeler yapan İmparator'un bir diğer motivasyon yöntemi ise barbekü partisi. Çarşamba sabahı Florya'da toplanan oyuncular, idmanın ardından evlerine dağılmadılar. Terim, futbolcuların eşlerini de Florya'ya davet etti ve hep birlikte yemek yendi. Barbekü partisinde stres atan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova maçlarına konsantre oldu.

UEFA'NIN EN İYİ 11'NDE

UEFA, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki takımları çalıştıran futbolcu kökenli teknik adamlar arasından oluşturduğu en iyi 11'de, Fatih Terim'e de yer verdi. Galatasaray'ın hocası, 11'de futbolculuk kariyerindeki stoper mevkine yerleştirildi.

'BABAM, BENİ SANA SEN OLDUĞUN İÇİN EMANET ETTİ'

FATIH TERIM, Metin Oktay'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Terim, kendisi ve Metin Oktay'ın fotoğrafını paylaşırken "Babam 44 yıl evvel beni sana sen olduğun için emanet etti. Ben ise senin emanetinin onurunu ve gururunu geleceğe taşımaya çalışıyorum. Nur içinde yat Metin abi" ifadelerini kullandı.



METİN OKTAY ANILDI

G.Saray ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, vefatının 27. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler, Metin Oktay'ın yakınları, altyapı sporcuları ve sarı-kırmızılı taraftarlar katıldı.

SÜPER TEKNIK DIREKTÖR

Fatih Terim, TFF ve Digiturk ortaklığında önceki akşam gerçekleştirilen 'Futbolun Süperleri' gecesinde, yılın süper teknik direktörü ödülünü aldı.