Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'ın 11'i belli oldu

'ın 11'i belli oldu

Sahasındaki son yenilgisini Kasımpaşa’dan alan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanıp hem evindeki başarısını sürdürmek hem de liderliği geri almayı amaçlıyor

Giriş Tarihi: 14.9.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 19:52
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Lige iyi bir başlangıç yapan ancak Trabzonspor karşısında 4-0 yenilmekten kurtulamayan bugün yeni bir sayfa açmanın peşinde... Sarı-kırmızılılar, 5. haftanın açılış maçında bugün lider Kasımpaşa'yı konuk edecek. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. 'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırmayı hem de liderliği geri almayı hedefliyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta içinde ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda bugünkü müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Maicon Roque'nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

EViNDE ASLAN
Süper Lig'de sahasında uzun bir yenilmezlik serisine sahip Galatasaray, evinde son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında yaşadı. Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 21 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 21 lig maçının 20'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

KASIMPAŞA DENGELİ
'ın yönettiği Kasımpaşa maçlarında ise eşitlik hakim... Kasımpaşa, Yıldırım ile çıktığı 21 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyet aldı.

YILDIRIM TERS GELİYOR
GALATASARAY'IN Kasımpaşa ile oynayacağı maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Cimbom, Bülent Yıldırım'ın yönettiği son 5 maçta sadece iki kez ( ve Malatya) galip geldi. Yıldırım, Galatasaray'ın toplamda 43 maçını yönetirken Cimbom bu maçlarda 23 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı ve 7 kez de kaybetti.

BÜLENT YILDIRIM'IN YÖNETTIĞI SON 5 MAÇ:
12.05.18 Malatyaspor 2-0
17.03.18 Fenerbahçe (D) 0-0
23.02.18 Bursaspor 5-0
01.02.18 Konyaspor (D) 2-2
27.02.17 Beşiktaş 0-1

LOKOMOTİV YASAĞI
Galatasaray'da pek çok oyuncu Lokomotif Moskova maçıyla ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Bu da bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde Fatih Terim'i tedirgin ediyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularına Şampiyonlar Ligi'nin futbolun zirvesi olduğunu anlatıyor ama uyarmadan da edemiyor: Kasımpaşa 4'te 4 yaptı. Çok iyi gidiyorlar. Konsantrasyon kaybı yaşarsak canımızı acıtırlar. Önce Kasımpaşa sonra UEFA Şampiyonlar Ligi... Lokomotiv Moskova'yı konuşmak yasak...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın 11'i belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN