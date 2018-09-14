Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Lige iyi bir başlangıç yapan ancak Trabzonspor karşısında 4-0 yenilmekten kurtulamayan Galatasaray bugün yeni bir sayfa açmanın peşinde... Sarı-kırmızılılar, 5. haftanın açılış maçında bugün lider Kasımpaşa'yı konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Süper Lig'de geride kalan 4 maçını da kazanan Kasımpaşa liderlik koltuğunda otururken, yaptığı maçlardan 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırmayı hem de liderliği geri almayı hedefliyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta içinde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda bugünkü müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Maicon Roque'nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.



EViNDE ASLAN

Süper Lig'de sahasında uzun bir yenilmezlik serisine sahip Galatasaray, evinde son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında yaşadı. Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra çıktığı 21 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 21 lig maçının 20'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.



KASIMPAŞA DENGELİ

BÜLENT Yıldırım'ın yönettiği Kasımpaşa maçlarında ise eşitlik hakim... Kasımpaşa, Yıldırım ile çıktığı 21 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyet aldı.



YILDIRIM TERS GELİYOR

GALATASARAY'IN Kasımpaşa ile oynayacağı maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Cimbom, Bülent Yıldırım'ın yönettiği son 5 maçta sadece iki kez (Bursa ve Malatya) galip geldi. Yıldırım, Galatasaray'ın toplamda 43 maçını yönetirken Cimbom bu maçlarda 23 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı ve 7 kez de kaybetti.



BÜLENT YILDIRIM'IN YÖNETTIĞI SON 5 MAÇ:

12.05.18 Malatyaspor 2-0

17.03.18 Fenerbahçe (D) 0-0

23.02.18 Bursaspor 5-0

01.02.18 Konyaspor (D) 2-2

27.02.17 Beşiktaş 0-1



LOKOMOTİV YASAĞI

Galatasaray'da pek çok oyuncu Lokomotif Moskova maçıyla ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Bu da bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde Fatih Terim'i tedirgin ediyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularına Şampiyonlar Ligi'nin futbolun zirvesi olduğunu anlatıyor ama uyarmadan da edemiyor: Kasımpaşa 4'te 4 yaptı. Çok iyi gidiyorlar. Konsantrasyon kaybı yaşarsak canımızı acıtırlar. Önce Kasımpaşa sonra UEFA Şampiyonlar Ligi... Lokomotiv Moskova'yı konuşmak yasak...