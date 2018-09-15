Yengeler tribünü

SABAH'ın dün sayfalarında yer verdiği "Terim usulü konsantrasyon" haberinin devamı geldi. Çarşamba günü Fatih Terim
'in davetiyle Florya'daki barbekü partisine katılan futbolcu eşleri dün de tesisten kalkan özel minibüsle stada geldi. Takıma tribünden destek veren futbolcu eşleri, saha dışında da aile olduklarını gösterdi. 'EREN'İ ÇIKAR' DEDİ YERİNDEN OLDU!
Maçta ilk yarıda G.Saray'ın kötü futbolu taraftarı çıldırttı. Yedek kulübesi arkasındaki bir taraftar Fatih Terim'e, "Hocam Eren'i çıkar" diye bağırdı. Kadın taraftarı yönetici Abdurrahim Albayrak sakinleştirmeye çalıştı. Tepkiler devam edince, taraftarın yeri değiştirildi.