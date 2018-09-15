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Yengeler tribünü

Florya’daki barbekü partisinin ardından dün de futbolcuların eşleri maç için tesisten kalkan özel minibüsle stada hep birlikte geldiler

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Yengeler tribünü
SABAH'ın dün sayfalarında yer verdiği "Terim usulü konsantrasyon" haberinin devamı geldi. Çarşamba günü 'in davetiyle Florya'daki barbekü partisine katılan futbolcu eşleri dün de tesisten kalkan özel minibüsle stada geldi. Takıma tribünden destek veren futbolcu eşleri, saha dışında da aile olduklarını gösterdi.

'EREN'İ ÇIKAR' DEDİ YERİNDEN OLDU!
Maçta ilk yarıda G.Saray'ın kötü futbolu taraftarı çıldırttı. Yedek kulübesi arkasındaki bir taraftar Fatih Terim'e, "Hocam Eren'i çıkar" diye bağırdı. Kadın taraftarı yönetici Abdurrahim Albayrak sakinleştirmeye çalıştı. Tepkiler devam edince, taraftarın yeri değiştirildi.
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Yengeler tribünü
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