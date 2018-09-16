Defans görünümlü forvet!

Bu sezon forvet mevkiinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş
'ın imdadına dünyaca ünlü stoperi Pepe
yetişti. Portekizli yıldız, Süper Lig
'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'la oynanan ve 3-0 kazanılan rövanş maçında 2 olmak üzere toplam 5 kez ağları sarsarak, bu sezon siyah-beyazlı ekibin en skorer ismi oldu. Bir de asisti bulunan tecrübeli savunmacı, daha beş hafta geride kalmasına rağmen gol açısından kariyerinin zirvesine çıktı.
Pepe'nin gollerinin dördünde asistler Quaresma'dan geldi. Pepe, savunmada da görevini eksiksiz yaptı. 18 ikili mücadelenin 16'sını kazanıp, 3 kez rakip atağı durdurdu. 12 kez topu savunmadan uzaklaştırarak, bu üç değerde sahanın en iyisi oldu. Q7'DEN İKİNCİ DALYA
Siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma
, Beşiktaş kariyerindeki 200. maçına dün akşam Yeni Malatyaspor
karşısında çıktı. Toplamda 35 gol ve 71 asistlik performans sergileyen Portekizli oyuncu, dün akşam da Pepe'nin gol pasını veren isim oldu. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son yedi golünün beşine doğrudan katkı veren (1 gol, 4 asist) Quaresma, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.