Doğru tedavi Terim'in planları bir bir tuttu, G.Saray iki hafta içinde küllerinden doğdu. Milli arada tecrübeli çalıştırıcının özellikle üzerinde durduğu aile ortamı, hem saha içinde hem de saha dışında başarıyla sağlandı. İmparator, kritik dokunuşlarla takımı ayağa kaldırmasını bildi

İki hafta önce G.Saray'ın Trabzon deplasmanında aldığı ağır yenilgi ve ortaya konulan kötü futbol camiada büyük endişe yaratmıştı. Ancak teknik direktör Fatih Terim ve talebeleri, milli arayı çok iyi kullanarak, Aslan'ı tekrar kükretmeyi başardı. İşte Cimbom'da kısa bir süre içinde yaşanan değişimin röntgeni:

1- Saha içinde birlikte hareket eden sarı-kırmızılı takım, saha dışında da aile gibi… Çarşamba Florya'daki barbekü partisine katılan futbolcu eşleri, Kasımpaşa maçına toplu halde geldi ve yan yana oturup, takıma destek verdi.

2- karşılaşmasında Trezeguet'ye bir pozisyonda geçit vermeyen Çünkü bu, takımda aile ortamının oluştuğunun en büyük göstergesiydi.

3- Ndiaye milli arada istenilen fiziksel seviyeye geldi. Sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz, savunmayı, Rodrigues ise hücumu toparladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki

4- Maicon'un sakatlığında Ozan Kabak'a formayı veren tecrübeli hoca, Türk futboluna bir genç daha kazandırdı. Maçın yıldızı olan Ozan, Süper Lig'de forma giymeye devam edecek.

5- Aslantepe'de Terim'in yüzünü güldüren bir başka faktör de taraftarlardı. 36 bin civarındaki sarı-kırmızılı taraftar, cuma maçı olmasına rağmen tribünlere koşarak takımına 90 dakika boyunca destek verdi ve farklı galibiyette pay sahibi oldu.



RODRIGUES SÖZÜNÜ TUTTU

Ücretine 550 bin Euro zam yapılan Garry Rodrigues, kulüp profesyonellerine takıma daha fazla katkı sağlayacağına dair söz verdi. 'Kasımpaşa'ya golüm var' diyen 27 yaşındaki futbolcu, iki kez ağları sarsarak, maçın yıldızı oldu. Terim'in güvenini boşa çıkartmayan Rodrigues, Lokomotiv Moskova maçını heyecanla beklediğini söyledi.



'SAVAŞMAYA DEVAM'

Donk, Kasımpaşa maçı sonrası sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile sonuna kadar mücadele edeceğinin mesajını verdi. Hollandalı futbolcu fotoğrafın altına, "İznim olmadan kimse bana zarar veremez. Her maçı kazanmak için savaşmaya devam!" notunu düştü. Donk, ayrıca Instagram'a Ozan'la fotoğrafı koyarak, "Defansın prensi" ifadesini kullandı.



BİNALİ YILDIRIM'A G.SARAY FORMASI

Galatasaray-Kasımpaşa maçını izleyenler arasında TBMM Başkanı



LOKOMOTİV STARTI VERİLDİ

G.Saray, Kasımpaşa maçının ardından salı günü Devler Ligi'nde oynayacağı L. Moskova karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İyileşen Maicon, idmanın tamamında takımla çalıştı. Ağrıları olan Emre Akbaba ise salonda antrenman yaptı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU ki hafta önce G.Saray'ın Trabzon deplasmanında aldığı ağır yenilgi ve ortaya konulan kötü futbol camiada büyük endişe yaratmıştı.İşte Cimbom'da kısa bir süre içinde yaşanan değişimin röntgeni:Saha içinde birlikte hareket eden sarı-kırmızılı takım, saha dışında da aile gibi… Kasımpaşa karşılaşmasında Trezeguet'ye bir pozisyonda geçit vermeyen Ozan Kabak 'a ağabeylerinin tebriğe koşması ve Emre Akbaba'ya faul yapılan pozisyonda takım halinde tepki gösterilmesi Terim'i galibiyetten daha çok mutlu etti.Ndiaye milli arada istenilen fiziksel seviyeye geldi.Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşması için dinlendirilen Mariano ile Fernando'nun yokluğunu Linnes ve Donk ikilisi hissettirmedi.Maicon'un sakatlığında Ozan Kabak'a formayı veren tecrübeli hoca, Türk futboluna bir genç daha kazandırdı.Aslantepe'de Terim'in yüzünü güldüren bir başka faktör de taraftarlardı.cuma maçı olmasına rağmen tribünlere koşarak takımına 90 dakika boyunca destek verdi ve farklı galibiyette pay sahibi oldu.Ücretine 550 bin Euro zam yapılan Garry Rodrigues, kulüp profesyonellerine takıma daha fazla katkı sağlayacağına dair söz verdi. 'Kasımpaşa'ya golüm var' diyen 27 yaşındaki futbolcu, iki kez ağları sarsarak, maçın yıldızı oldu. Terim'in güvenini boşa çıkartmayan Rodrigues, Lokomotiv Moskova maçını heyecanla beklediğini söyledi.Donk, Kasımpaşa maçı sonrası sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile sonuna kadar mücadele edeceğinin mesajını verdi. Hollandalı futbolcu fotoğrafın altına, "İznim olmadan kimse bana zarar veremez. Her maçı kazanmak için savaşmaya devam!" notunu düştü. Donk, ayrıca Instagram'a Ozan'la fotoğrafı koyarak, "Defansın prensi" ifadesini kullandı.Galatasaray-Kasımpaşa maçını izleyenler arasında TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da vardı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz , Yıldırım'a karşılaşmanın devre arasında G.Saray forması hediye etti. Binali Yıldırım, Cimbom'a Şampiyonlar Ligi'nde başarı temennisinde bulundu.G.Saray, Kasımpaşa maçının ardından salı günü Devler Ligi'nde oynayacağı L. Moskova karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İyileşen Maicon, idmanın tamamında takımla çalıştı. Ağrıları olan Emre Akbaba ise salonda antrenman yaptı.