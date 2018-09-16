Kartal’a hayat öpücüğü

MAÇIN RÖNTGENİ 1-
GEÇTIĞIMIZ sezon ortaya koyduğu süratli futbol anlayışının tam zıttı bir felsefe ile oyuna başlayan Beşiktaş
, topa sahip olmasına rağmen ilk 20 dakikada verimsiz yapısı ile dikkat çekti. Quaresma'nın 21. dakikada ceza sahası dışında bulunan Adem Ljajic'e verdiği pasta, Boşnak oyuncunun sert vuruşu direği yalayarak dışarı çıktı. Bu, aynı zamanda Beşiktaş'ın ilk tehlikeli atağıydı. 2- BOZUK zeminin de etkisi ile topun oyunda kaldığı süre ilk yarıda düşerken, aynı zamanda pas hataları da atakların sıkça taraf değiştirmesine neden oldu. 3- MAÇIN etkili isimlerinden olan yeni transfer Adem Ljajic uzun süredir Beşiktaş'ta sahaya çıkıyor gibi takıma alışkın bir görüntü çizdi. Adem, ilk yarıda önce Negredo'yu sonra Quaresma'yı ince paslarıyla tehlikeli pozisyonların içine soktu. 4- İLK isabetli şutunu 42. dakikada Quaresma'nın ayağından bulan Beşiktaş, ikinci yarıya ise apayrı bir görüntü ile çıktı. Sıkça orta denemeleri yapan Quaresma 52'de Pepe
'ye bu sezonki 5. golünü attırdı. 5- GOLDEN sonra 60. dakikada Aleksic'in serbest vuruşunda etkili olan Malatyaspor, kaleci Karius'un sezonun en iyileri arasında gösterilmeye aday kurtarışıyla beraberlik şansını kaçırdı. 6- MAÇTA topu rakibine vermemeye çalışan Beşiktaş'ta Medel 74'te ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Kartal 10 kişi oynarken 81'de Babel ile farkı 2'ye çıkardı. Ardından 89'da Malatyaspor'da Guilhelme skoru belirleyen golü attı. 'SÖZÜMÜ TUTUYORUM'
Pepe, attığı gollerle Beşiktaş'a faydalı olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Portekizli oyuncu, "Beşiktaşlı yöneticilerle ilk konuştuğumda '2 sene daha üst düzey oynayabilirim' demiştim. Şükürler olsun ki şu anda onlara verdiğim sözü yerine getirebililiyorum" şeklinde konuştu. 18 GOLÜN 14'Ü 2. YARILARDA
Beşiktaş, ikinci yarılardaki etkili futbolu ile dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de attığı son 18 golün 14'ünü ikinci 45'te buldu. Kartal, bu sezon ligde oynadığı 5 maçta 10 kez ağları sarsarken, bunların 7'si ikinci devrede geldi. Beşiktaş, 5 karşılaşmanın 2'sinde ise ilk 45'i golsüz tamamladı.