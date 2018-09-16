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, 'a transfer oluyor

, için sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gidiyor. (A Spor)

Giriş Tarihi: 16.9.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 15:10
Negredo, Al Nasr'a transfer oluyor

'ın İspanyol forveti , Birleşik Arap Emirlikleri takımı için sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gidiyor.

A Spor mikrofonlarına konuşan Negredo, "Beşiktaş'ı çok seviyorum, ailem de mutluydu, ben de çok mutluydum ama futbol böyle bir şey... İstanbul'u özleyeceğim. Ailemle beraber burada çok mutluyduk. Şenol Güneş iyi bir hoca ve insan, kendisiyle hiç problem yaşamadık. Normalde kulüp için maaşım ve ekonomik durumdan kaynaklı bir sorun vardı sadece. Bu durum hem benim hem de kulüp için çok zorluydu." dedi.

Negredo'nun havaalanında oldukça duygusal olduğu gözlendi.

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Negredo, Al Nasr'a transfer oluyor
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