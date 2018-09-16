Negredo, Al Nasr'a transfer oluyor

Beşiktaş'ın İspanyol forveti Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr için sağlık kontrolünden geçmek üzere Dubai'ye gidiyor.

A Spor mikrofonlarına konuşan Negredo, "Beşiktaş'ı çok seviyorum, ailem de mutluydu, ben de çok mutluydum ama futbol böyle bir şey... İstanbul'u özleyeceğim. Ailemle beraber burada çok mutluyduk. Şenol Güneş iyi bir hoca ve insan, kendisiyle hiç problem yaşamadık. Normalde kulüp için maaşım ve ekonomik durumdan kaynaklı bir sorun vardı sadece. Bu durum hem benim hem de kulüp için çok zorluydu." dedi.

Negredo'nun havaalanında oldukça duygusal olduğu gözlendi.