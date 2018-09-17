Beşiktaş’ta Fikret Orman 4. kez başkan

Beşiktaş
'ın olağanüstü seçimli genel kurulu BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapıldı. Mevcut yönetiminden 5 ismi değiştiren Fikret Orman, tek aday olarak girdiği kongrede 1971 oyun 1911'ini (42 boş oy çıktı, 18 oy geçersiz sayıldı) alarak Mayıs 2019'da gerçekleştirilecek olağan genel kurula kadar 4. kez yeniden başkanlığa seçildi.
1 numaralı sandıkta oy kullanan Fikret Orman
, zarfı sandığa attığı sırada, "Muhalefete oy veriyorum" şeklinde espri yaptı. Toplantıya katılan üyeler, oy verme öncesi Orman'a büyük ilgi gösterdi ve bol bol birlikte fotoğraf çektirdi. Fikret Orman, teşekkür konuşmasında ise, "Önümüzde zor bir süreç var. Bu süreci geçebilmek için seçim kararı almıştık. Bizim burada bulunma sebebimiz, Beşiktaşlıları mutlu etmek, Beşiktaş'ın hakkını koruyup, iyi yerlere getirmek
" ifadesini kullandı. SERDAR ADALI İKİNCİ BAŞKAN
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetimini yenilerken bir önceki dönemden Ahmet Nur Çebi
, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ ve Hakan Kalkavan'la yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpte Ahmet Nur Çebi'den boşalan ikinci başkanlık görevini daha önce Fikret Orman'ın rakibi olan Serdal Adalı
'nın üstlenmesi bekleniyor. İŞTE KARTAL'IN YENİ KURMAYLARI
Serdal Adalı / Sanayi, İşletmeci, TJK Başkanı
Umut Güner / İş adamı ve yönetici
Ahmet Ürkmezgil / Promat Matb. kurucusu
Deniz Atalay / İş adamı
Hüseyin Yücel / Bahçeşehir Ün. sahibi
Ahmet Kavalcı / Aytur Turizm'in sahibi
Metin Albayrak / İş adamı
Cihat Kumuşoğlu / İş adamı, mali müşavir
Şafak Mahmutyazıcıoğlu / Avukat
Hüseyin Mican / İş adamı, yönetici
Hakan Özköse / İş adamı
Erdal Karacan / İş adamı
Gökçe Meriçten / İş adamı, İnşaatçı
Candaş Tolga Işık / Gazeteci, yazar
Melih Aydoğdu / İş adamı, Müteahhit