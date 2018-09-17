Trabzonspor ilk peşinde

Süper Lig
'in 5. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor
'la karşılaşacak olan Trabzonspor
, rakibini mağlup ederek, bu sezon dış sahada ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Ligde geride kalan 4 haftada evinde oynadığı iki maçı kazanan bordo-mavililer, ilk hafta deplasmanda Başakşehir'e mağlup olmuş, üçüncü haftada ise Ankaragücü ile deplasmanda berabere kalmıştı.
Fırtına, ligde bir galibiyeti bulunan Alanya'yı geçerek, Galatasaray maçıyla birlikte yakaladığı olumlu havayı sürdürmeyi hedefliyor. BURAK VE HOSSEİNİ YOK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray'ı 4-0'lık skorla deviren kadroyu bozmayacak. Tek değişikliği zorunlu olarak yapacak olan Karaman, sakatlığı bulunan stoper Hosseini'nin yerine, savunmada Toure'ye görev verecek. Durumu merak edilen bir diğer isim Burak Yılmaz
ise 21 kişilik kafilede yer almadı. Fırtına'nın hücumdaki en önemli gol silahları Rodallega ve Nwakaeme olacak.
Takımlarını Alanya'ya uğurlayan az sayıda taraftar ikinci kaptan Sosa'ya büyük ilgi gösterdi.