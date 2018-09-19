Aslan gibi döndü

Galatasaray
, iki sezon aradan sonra yeniden boy gösterdiği Devler Ligi'ne, Lokomotiv Moskova
galibiyetiyle başladı MAÇIN RÖNTGENİ 1- EVİNDE
rakip tanımayan Galatasaray, 44 bin taraftarını arkasına aldı ve Lokomotiv Moskova engelini 3-0'lık net bir skorla aştı. 2- OZAN KABAK
yerine stoperde Donk'u tercih eden Fatih Terim
orta sahada Belhanda'ya güvendi ama yine vasatı aşamayan Faslı 10 numara ilk yarı sahanın yıldızı Ndiaye'nin sarı kart görmesine ve frene basmasına neden oldu. 3- SAVUNMA
ağırlıklı (5-4-1) bir dizilişle maça çıkan Lokomotiv Moskova bu önleme rağmen futboluyla her geçen büyüyen Garry Rodrigues'i durduramadı. Emre Akbaba ceza sahası içinde kümelenen uzun Rus takımına karşı oyunu akıllıca terse açtı, Rodrigues de sağına çektiği topu köşeye zımbaladı. 4- NDIAYE
ile oyuna hükmeden Aslan'ın hızı 30'dan sonra kesildi. Eski Beşiktaşlı Fernandes tehlikeli kornerler kullandı, Fernando'nun çizgiden çıkardığı Kvirkvelia'nın şutunda şans yanımızdaydı. 5-SAĞ
kanatta doğal olarak aksayan Emre Akbaba tehlikeli yerden faul almayı başardı. Drogba gibi topun başına geçen Eren Derdiyok
, Drogba'nın aksine frikikten usta işi gole imza attı. 6-EMRE
dün tüm gollerde başrol oynadı. Uzatmada yine sahneye çıktı ve bu kez penaltı kazandırdı. Selçuk İnan
'ın vuruşunda skor ilan edilmiş oldu. EN HIZLI GOL
Dakikalar 8.40'ı gösterirken topu ağlara gönderen Rodrigues, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın en hızlı golüne imza attı. Rekorun önceki sahibi Kopenhag karşılaşmasında 8.59'da golü bulan Brezilyalı Felipe Melo
'ydu. UMARIM BÖYLE DEVAM EDER
Şampıyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen ve gol perdesini açan isim olan Rodrigues, karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Attığım gol için mutluyum. Güzel bir gol oldu. Ama önemli olan kazanmaktı. Taraftarımızın müthiş desteği vardı. 3 puanı hak ederek kazandık. Umarım böyle devam eder." BULUTLARIN ÜZERİNDEYİZ LİNNES:
Muhtemelen bu sezonki en iyi performansımızdı. Şu anda bulutların üzerindeyiz. Bence bu grup tüm gruplar arasındaki birbirine en yakın grup. Evdeki tüm maçları kazanıp deplasmanda da puan almaya çalışacağız. EMRE AKBABA:
Çok değişik bir duygu. Çocukluğumuzdan beri hepimizin hayali Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek. Atmosfer de çok güzeldi, muhteşem bir galibiyet oldu bizim için. İlk maçımızı kazanmamız gerekiyordu. İyi başladık, istekli başladık, golü de bulduk. Attığımız ilk golümüzden sonra biraz geriye çekildik, onlar da oynadı. 3-0 gibi net bir skor aldığımız için çok mutluyuz. NAGATOMO:
İnanılmaz mutluyuz çünkü çok önemli bir üç puan aldık ve en önemlisi tabi i ki güzel oynayarak üç puan aldık. Sahanın her yanında kompakt ve beraber oynayan bir Galatasaray vardı. Galatasaray'da oynamaktan dolayı bir kez daha gurur duydum çünkü hayatımda hiç böyle bir atmosfer görmemiştim. O yüzden çok çok mutluyum. Dk. 9 Rodrigues 1-0
Emre Akbaba topu ters kanada açtı. Rodrigues, kontrol ettiği topu sağına çekip çok sert bir şut çekti. Kaleci Guilherme'nin müdahalesi yeterli olmadı. Top ağlarla buluştu. Dk. 67 Eren Derdiyok 2-0
Emre Akbaba ceza sahasına doğru çalımlarla sokulmak isterken yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok, sağ ayağı ile nefis bir plase vurarak topu filelere gönderdi. Dk. 90+3 Selçuk İnan 3-0
Emre Akbaba'nın düşüşü sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Rodrigues'in yerine oyuna giren Selçuk İnan'ın vuruşu skoru ilan etti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 7 golün 3'ü Selçuk'tan geldi. 6 yıl 9 ay 12 gün sonra
Eren Derdiyok, Galatasaray formasıyla son 7 resmi maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde son golünü 2011 yılında Leverkusen formasıyla Chelsea'ye atmıştı. 20 MİLYON TL
Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv'i yenerken bu galibiyetle kasasına da 2.7 milyon Euro yani yaklaşık 20 milyon TL koydu. TARAFTARDAN ALKIŞ TERİM'DEN FIRÇA!
GALATASARAY'DA gecenin en iyi isimlerinden biri olan Ndiaye, 87'de Miranchuk'a yaptığı hareket sonrasında ikinci sarıdan kırmızı gördü. Oyundan çıkarken taraftarın alkışlarla destek verdiği Senegalli, Fatih Terim'in fırçasından kurtulamadı. Ndiaye 3 Ekim'de Porto maçında yok.