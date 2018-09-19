Pepe zirvede

Sezonun geride kalan 5 haftalık bölümünde Beşiktaş'ı sırtlayan isim olan Pepe, hem savunma hem de hücumdaki performansıyla göz kamaştırıyor. Görev aldığı 9 resmi maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp 1 de asist yapan 34 yaşındaki Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olurken, dünya futbolunda da sonuca en fazla etki eden ikinci defans oyuncusu oldu. Ulaştığı rakamlarla kariyer rekoru kıran Pepe'yi sadece Glasgow Rangers forması ile 13 maçta 3 gol atıp, 6 asist yapan sağ bek James Tavernier geçti.

HAVA TOPUNDA İKİNCİ

OYUNUN defans yönünde de görevini eksiksiz yerine getiren Pepe, maç başına 6.2 olan rakip atağı uzaklaştırma ve hava topu kazanma değerleri ile takımın en iyisi. Ayrıca 0.6'lık şut bloklama değeriyle de zirveyi kimseye bırakmadı. Deneyimli oyuncu, hava topu karnesinde Spor Toto Süper Lig'de sadece 6.8 ortalamaya sahip Akhisarsporlu Mustafa Yumlu'nun gerisinde kaldı.