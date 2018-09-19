Santrfor müjdesi

Galatasaray
2. Başkanı Abdurrahim Albayrak
, maç sonrası muhteşem bir oyunla kazandıklarını söylerken, taraftara transfer
müjdesi de verdi. Grupta avantaj sağladıklarını söyleyen Albayrak, "Çok iyi hazırlandık, sürprizlerimiz olacak demiştim. Sürprizlerin bir tanesi de bu. Bizim hocamızla hayallerimiz aynıdır. Türk futbolu ve Galatasaray için güzel işler yapacağız
" dedi.
Yapamadıkları golcü transferi için sarıkırmızılı taraftardan özür dileyen 2. Başkan, "Aslında biz 1 değil, 2 transfer yapacağız dedik, o anda hesaplar öyleydi. Ancak sonra evdeki hesap çarşıya uymadı. Hocamızla konuştuk, inşallah Ocak ayında bir santrfor transferi yapacağız
" ifadesini kullandı. BELHANDA'YA AF
Trabzon'da gördüğü kırmızı kartla hocasını kızdıran Belhanda
yaptığı hareketten dolayı özür dileyince dün formasına tekrar kavuştu.