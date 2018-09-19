Son dakika: Beşiktaş maçı yayın kanalı! - Beşiktaş Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Norveç ekibi Sarpsborg 08'i sahasında ağırlayacak. Geçtiğimiz 2 yılda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde son derece iyi şekilde temsil eden Beşiktaş, geçtiğimiz yıl ise Monaco, Leipzig, Porto gibi takımların arasından grubu lider tamamlayarak bir ilke imza atmıştı. Siyah Beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamlayan ilk türk takımı olurken, öte yandan namağlup grupları tamamlayarak bir ilke daha imza atmıştı. Bu yılda kendine hedef olarak UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı belirleyen Siyah-Beyazlı ekibin yarın oynayacağı maç öncesi karşılaşmanın yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Dün oynanan ve temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da karşılaşmanın yayıncı kuruluşu son anda BeIN Sports olmuştu. Peki Beşiktaş Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG MAÇI SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Sarpsborg 08 ile oynacağı mücadele 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları Sabah.com.tr'de olacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ SARPSBORG NE DURUMDA?

Beşiktaş'ın yarın karşılaşacağı Norveç temsilcisi Sarpsborg dün İstanbul'a geldi. Norveç ekibi bu yıl liglerinde 7. sırada bulunuyor. Oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybeden Sarpsborg 08 son dönemde iyi bir görüntü çizmiyor.