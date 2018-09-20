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haberi: , Sarpsborg maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

, UEFA I Grubu ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg 08'i ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi geri sayım başlarken, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşun kim olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde takımın birinci santraforu ile yollarını ayıran Kara Kartal Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Tüm 'nin merakla beklediği konu ise kritik mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Peki Beşiktaş, Sarpsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş maçının yayın kanalı belli oldu mu? Tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. İşte Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.9.2018 08:00 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 08:00
Son dakika haberi: Beşiktaş, Sarpsborg maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA 'nde temsilcimiz , Norveç ekibi Sarpsborg 08'i sahasında ağırlayacak. Geçtiğimiz 2 yılda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde son derece iyi şekilde temsil eden Beşiktaş, geçtiğimiz yıl ise Monaco, Leipzig, Porto gibi takımların arasından grubu lider tamamlayarak bir ilke imza atmıştı. Siyah Beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamlayan ilk türk takımı olurken, öte yandan namağlup grupları tamamlayarak bir ilke daha imza atmıştı. Bu yılda kendine hedef olarak UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı belirleyen Siyah-Beyazlı ekibin yarın oynayacağı maç öncesi karşılaşmanın yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Dün oynanan ve temsilcimiz 'ın sahasında 'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da karşılaşmanın yayıncı kuruluşu son anda BeIN Sports olmuştu. Peki Beşiktaş Sarpsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - SARPSBORG MAÇI SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Sarpsborg 08 ile oynacağı mücadele 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları Sabah.com.tr'de olacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ SARPSBORG NE DURUMDA?

Beşiktaş'ın yarın karşılaşacağı Norveç temsilcisi Sarpsborg dün 'a geldi. Norveç ekibi bu yıl liglerinde 7. sırada bulunuyor. Oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybeden Sarpsborg 08 son dönemde iyi bir görüntü çizmiyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş, Sarpsborg maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş maçı hangi kanalda?
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