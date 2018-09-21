Ahmet Ağaoğlu'ndan, genç futbolculara öğütler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu , beraberinde asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki sahada hazırlıklarını sürdüren Trabzon spor'un 21 Yaş Altı futbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Teknik heyetle bir süre görüşen Ağaoğlu, antrenman sonunda futbolcularla sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ağaoğlu, yönetime gelirken bazı sözlerinin olduğunu belirterek, "Biz sizin için geldik. Yani bizim tek güvencemiz sizsiniz. Bizim geleceğimiz sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolculara kendilerini geliştirmeleri için tavsiyelerde bulunan Ağaoğlu, "Arkadan sizler geleceksiniz. Bu takımda 11 kişi oynuyorsa en az 7'si siz olacaksınız. Onun bilinciyle kendinizi buna göre hazırlayın ve çalışın. Bizim A takımın kapısı buradan gelecek olan oyunculara her zaman açık. Biraz sistem değiştirdik ve araya 1461 Trabzon'u koyduk. Daha iyi bir süreç olması için 1461 Trabzon'a yeniden bir ivme verdik. Onun için sizden çok şey bekliyoruz. Bu kulübün geleceğinin altyapıda olduğuna inanan bir yönetimiz." diye konuştu.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da futbolculara, yükselmek için her zamankinden daha şanslı olduklarını söyledi.