Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ahmet Ağaoğlu'ndan, genç futbolculara öğütler

'ndan, genç futbolculara öğütler

Kulübü Başkanı , genç futbolculara tavsiyelerde bulunarak, "Bu takımda 11 kişi oynuyorsa en az 7'si siz olacaksınız. Onun bilinciyle kendinizi buna göre hazırlayın ve çalışın. Bizim A takımın kapısı buradan gelecek olan oyunculara her zaman açık." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 16:22
Ahmet Ağaoğlu'ndan, genç futbolculara öğütler
Kulübü Başkanı , beraberinde asbaşkan ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki sahada hazırlıklarını sürdüren spor'un 21 Yaş Altı futbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Teknik heyetle bir süre görüşen Ağaoğlu, antrenman sonunda futbolcularla sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ağaoğlu, yönetime gelirken bazı sözlerinin olduğunu belirterek, "Biz sizin için geldik. Yani bizim tek güvencemiz sizsiniz. Bizim geleceğimiz sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolculara kendilerini geliştirmeleri için tavsiyelerde bulunan Ağaoğlu, "Arkadan sizler geleceksiniz. Bu takımda 11 kişi oynuyorsa en az 7'si siz olacaksınız. Onun bilinciyle kendinizi buna göre hazırlayın ve çalışın. Bizim A takımın kapısı buradan gelecek olan oyunculara her zaman açık. Biraz sistem değiştirdik ve araya 'u koyduk. Daha iyi bir süreç olması için 1461 Trabzon'a yeniden bir ivme verdik. Onun için sizden çok şey bekliyoruz. Bu kulübün geleceğinin altyapıda olduğuna inanan bir yönetimiz." diye konuştu.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da futbolculara, yükselmek için her zamankinden daha şanslı olduklarını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ağaoğlu'ndan, genç futbolculara öğütler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN