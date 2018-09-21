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Akhisar salladı ama yıkamadı

Akhisar önceki sezon Avrupa Ligi son 32 turunda F.Bahçe’yi eleyen karşısında iyi oynasa da sonuca ulaşamadı. İki topu direkten dönen Ege ekibi, 26’da gelen Claesson’un golüne karşılık veremedi

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Akhisar salladı ama yıkamadı
Geçen sezon ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp Avrupa vizesi alan Akhisar, tarihindeki ilk Avrupa sınavında 'a boyun eğdi: 0-1. Safet Susic sonrası hoca bulamayan yeşil-siyahlılar maça altyapı hocası Cem Kavçak yönetiminde çıktı. Süper Lig'de 3 maçtır cezası nedeniyle oynayamayan Seleznov'un 22. dakikada vuruşu direkten döndü. 25'te Josue'nin şutu kalecide kaldı. 26'da Krasnodar, Claesson ile öne geçti: 0-1. 42'de Seleznov'un kafa vuruşu üstten auta çıktı. 58'de Güray'ın şutunu kaleci çeldi. Kalan yarım saatte Güray, Seleznov ve Manu ile rakip kaleyi ablukaya alan temsilcimiz buna rağmen yenilmekten kurtulamadı: 0-1.

PROTESTO SONRASI HIRSLANDI
Transfer döneminde Galatasaray ile flört eden Seleznov karşılaşma öncesinde tepki gördü. Tribünlere giderek taraftarın gönlünü alan Ukraynalı futbolcu maça hırslı başladı, ilk yarıda bir topu direkten döndü. Ancak skora etki edemedi.

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Akhisarspor, mücadelede 5 isabetli şut bulmasına rağmen ağları havalandıramadı. Konuk takım Krasnodar ise 2 isabetli şutunda bir gol atıp 3 puan almasını bildi.

AKHİSAR-KRASNODAR: 0-1
STAT: Spor Toto Akhisar
GOL: Claesson (Dk. 26)
SARI KARTLAR: Seleznov / Kabore, Martinovich
AKHİSARSPOR: 5, Vrsajevic 5, Caner 6, 5, 4 (Dk.81 Onur Ayık ?), Regattin 4 (Dk.60 Manu 5), Serginho 5, Sissoko 5, Güray Vural 6, Josue 5 (Dk.60 Bilal 6), Seleznov 5
KRASNODAR: Kritsyuk 7, Stotski 6, Martynovich 7, Spajic 6, Ramirez 7, Gazinski 7, Kabore 6, Mamaev 6 (Dk.69 Pereyra 5) Wanderson 6 (Dk.79 Cueva ?), Claesson 7, Ari 5 (Dk.84 Petrov ?)
HAKEMLER: Ville Nevalainen, Jan-Peter Aravirta, Mika Lamppu
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Akhisar salladı ama yıkamadı
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