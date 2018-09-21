Başkan bu bir facia!

F.Bahçe'nin farklı yenilgisi sosyal medyada taraftarı isyan ettirdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler faturayı Cocu'ya kesti. 10 binlerce tweet atılırken, yapılan yorumlarda Başkan Ali Koç
'un, "Çok büyük bir facia olmazsa, Cocu'yu devre arasına kadar yollamam"
sözüne atıfta bulunuldu ve "Başkanım bu bir facia gereğini yapın"
denildi. Bazı yorumlar şöyle: "Duygularımızla oynuyorsun Cocu",
"Haftalardır başkanın hatrına susuyoruz, yeter! Yol yakınken yollayın", "Zorlamaya gerek yok, olmuyorsa direnmenin faydası yok",
"Pazartesi günü takımın başında olursa felaket yaşarız", "Aykut Kocaman'ı arıyoruz." YIKILDI Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç, maç sabahı özel uçakla Zagreb'e geldi. Maç öncesi Dinamo Zagreb
yönetiminin organize ettiği yemeğe katılan Koç, ardından stada geçip tribündeki yerini aldı. Ancak üst üste gelen iki golün sıkıntısı Başkan'ın yüzüne yansıdı. Koç, bu gollerden sonra Comolli'nin yanından kalkıp ilk yarının sonlarını tek başına izledi. COCU'DAN BEŞİKTAŞ DERBISİ ROTASYONU
Hollandalı teknik adam, Konya'da 1-0 kazanan takımda Beşiktaş derbisini düşünerek 4 değişikliğe gitti. Son idmanda sakatlanan Skrtel'in yanı sıra Jailson, Ayew ve Slimani'nin yerine Reyes, Eljif, Alper ve Frey 11'de şans buldu.