Bozgun D Grubu mücadelesinde Hırvat ekibi, 11 dakikaya iki gol sığdırdı. 16’da Sunjic, 27’de eski Galatasaraylı Hajrovic, Harun’u avladı. Sarı-lacivertliler ikinci yarıya Neustadter’in golüyle başladı ama Hajrovic ve Olmo farkı getirdi. Zagreb’in iki topu da direkte patladı





MAÇIN RÖNTGENİ

1- FENERBAHÇE maç kaybedebilir, ancak birkaç oyuncuda rotasyon yaptığı için bu durumlara düşmemeli.

Dinamo Zagreb, futbol kültürü olan bir ülkenin Fenerbahçe'ye oranla çok düşük bütçeli bir takımı... Ne olursa olsun bu sonuç kabul edilemez!

2- GELELİM bireysel performanslara...

Daha önceleri sonradan giren Michael Frey, ilk kez bir maça 11'de başladı. Ne top taşıyabildi ne arkadaşlarına servis yapabildi.

Hangi kriterlerle transfer edildi?

Neden Soldado yerine Avrupa kadrosuna Frey tercih edildi?

3- DIEGO Reyes, Kayseri maçındaki ön libero performansından sonra stoperde de hayal kırıklığı yarattı. Bu kadar yumuşak yapıdaki bir stoper Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımı taşıyabilir mi? Şu görüntüsü ne Roman'ı ne Skrtel'i kesebilir.

4- KOSKOCA Fenerbahçe'de nispeten iyi diyebileceğimiz iki isim Aatif Chahechouhe ve Mehmet Topal... Onlar da geçen sezonun burun kıvrılan oyuncuları. Yapılan 11 yeni transferin ardından hala Fenerbahçe'nin en iyi isimleri Aatif ve Mehmet mi olmalıydı?

5- BAŞKAN bir hafta önce "Çok büyük bir facia olmazsa Cocu ile ilgili tasarrufta bulunmayacağını" ifade etti. Zagreb deplasmanında 5-6 gol yememek için 4-1'den sonra Mehmet Topal'ın yanına Jailson'un oyuna alınması normal bir durum değil!



Dk.16 Sunjic 1-0: Korneri paslaşarak kullanan

Dinamo Zagreb'de top ceza sahasına çevrildi.

Sunjic, gelişine çok sert vurdu ve top ağlara gitti.

Dk.27 Hajrovic 2-0: Ceza sahasına giren

Gavronavic, şık bir topuk pasıyla topu Hajrovic'le

buluşturdu. Eski G.Saraylı, sert vurup golü buldu.

Dk.47 Neustadter 2-1: İsmail Köybaşı'nın

kullandığı kornerde

Neustadter kafayla tamamladı ve farkı bire indirdi.

Dk.57 Hajrovic 3-1: İsmail ve Mehmet

Topal'ın hatasından faydalanan Olmo topu içerde

bomboş durumda olan Hajrovic'e çıkardı. 27 yaşındaki

Bosna Hersekli oyuncu da ikinci golünü attı.

Dk.60 Daniel Olmo 4-1: Sağ kanattan ceza

sahasına giren Olmo, çaprazdan sert bir vuruşla

topu ağlarla buluşturdu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligde liderin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe , Avrupa Ligi'ne farklı Dinamo Zagreb yenilgisiyle başladımaç kaybedebilir, ancak birkaç oyuncuda rotasyon yaptığı için bu durumlara düşmemeli.Dinamo Zagreb, futbol kültürü olan bir ülkenin Fenerbahçe'ye oranla çok düşük bütçeli bir takımı.bireysel performanslara...Daha önceleri sonradan giren. Ne top taşıyabildi ne arkadaşlarına servis yapabildi.Hangi kriterlerle transfer edildi?Neden Soldado yerine Avrupa kadrosuna Frey tercih edildi?Reyes, Kayseri maçındaki ön libero performansından sonra stoperde de hayal kırıklığı yarattı. Bu kadar yumuşak yapıdaki bir stoper Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımı taşıyabilir mi? Şu görüntüsü ne Roman'ı nekesebilir.Fenerbahçe'de nispeten iyi diyebileceğimiz iki isim. Onlar da geçen sezonun burun kıvrılan oyuncuları. Yapılan 11 yeni transferin ardından hala Fenerbahçe'nin en iyi isimleri Aatif ve Mehmet mi olmalıydı? Ali Koç bir hafta önce "ifade etti. Zagreb deplasmanındaDk.16 Sunjic 1-0: Korneri paslaşarak kullananDinamo Zagreb'de top ceza sahasına çevrildi.Sunjic, gelişine çok sert vurdu ve top ağlara gitti.Dk.27 Hajrovic 2-0: Ceza sahasına girenGavronavic, şık bir topuk pasıyla topu Hajrovic'lebuluşturdu. Eski G.Saraylı, sert vurup golü buldu.Dk.47 Neustadter 2-1: İsmail Köybaşı'nınkullandığı kornerde Mehmet Topal 'dan seken topuNeustadter kafayla tamamladı ve farkı bire indirdi.Dk.57 Hajrovic 3-1: İsmail ve MehmetTopal'ın hatasından faydalanan Olmo topu içerdebomboş durumda olan Hajrovic'e çıkardı. 27 yaşındakiBosna Hersekli oyuncu da ikinci golünü attı.Dk.60 Daniel Olmo 4-1: Sağ kanattan cezasahasına giren Olmo, çaprazdan sert bir vuruşlatopu ağlarla buluşturdu.