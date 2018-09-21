Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligde liderin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe
, Avrupa Ligi'ne farklı Dinamo Zagreb yenilgisiyle başladı MAÇIN RÖNTGENİ 1- FENERBAHÇE
maç kaybedebilir, ancak birkaç oyuncuda rotasyon yaptığı için bu durumlara düşmemeli.
Dinamo Zagreb, futbol kültürü olan bir ülkenin Fenerbahçe'ye oranla çok düşük bütçeli bir takımı... Ne olursa olsun bu sonuç kabul edilemez
! 2- GELELİM
bireysel performanslara...
Daha önceleri sonradan giren Michael Frey, ilk kez bir maça 11'de başladı
. Ne top taşıyabildi ne arkadaşlarına servis yapabildi.
Hangi kriterlerle transfer edildi?
Neden Soldado yerine Avrupa kadrosuna Frey tercih edildi? 3- DIEGO
Reyes, Kayseri maçındaki ön libero performansından sonra stoperde de hayal kırıklığı yarattı. Bu kadar yumuşak yapıdaki bir stoper Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımı taşıyabilir mi? Şu görüntüsü ne Roman'ı ne Skrtel'i
kesebilir. 4- KOSKOCA
Fenerbahçe'de nispeten iyi diyebileceğimiz iki isim Aatif Chahechouhe ve Mehmet Topal..
. Onlar da geçen sezonun burun kıvrılan oyuncuları. Yapılan 11 yeni transferin ardından hala Fenerbahçe'nin en iyi isimleri Aatif ve Mehmet mi olmalıydı? 5- BAŞKAN Ali Koç
bir hafta önce "Çok büyük bir facia olmazsa Cocu ile ilgili tasarrufta bulunmayacağını"
ifade etti. Zagreb deplasmanında 5-6 gol yememek için 4-1'den sonra Mehmet Topal'ın yanına Jailson'un oyuna alınması normal bir durum değil!
Dk.16 Sunjic 1-0: Korneri paslaşarak kullanan
Dinamo Zagreb'de top ceza sahasına çevrildi.
Sunjic, gelişine çok sert vurdu ve top ağlara gitti.
Dk.27 Hajrovic 2-0: Ceza sahasına giren
Gavronavic, şık bir topuk pasıyla topu Hajrovic'le
buluşturdu. Eski G.Saraylı, sert vurup golü buldu.
Dk.47 Neustadter 2-1: İsmail Köybaşı'nın
kullandığı kornerde Mehmet Topal
'dan seken topu
Neustadter kafayla tamamladı ve farkı bire indirdi.
Dk.57 Hajrovic 3-1: İsmail ve Mehmet
Topal'ın hatasından faydalanan Olmo topu içerde
bomboş durumda olan Hajrovic'e çıkardı. 27 yaşındaki
Bosna Hersekli oyuncu da ikinci golünü attı.
Dk.60 Daniel Olmo 4-1: Sağ kanattan ceza
sahasına giren Olmo, çaprazdan sert bir vuruşla
topu ağlarla buluşturdu.