Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi'ne kabus gibi başlangıç

UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Hırvat temsilcisinin golleri Ivan Sunjic, İzet Hajrovic (2) ve Dani Olmo'dan gelirken temsilcimizin tek golü Roman Neustadter'den geldi.

DINAMO ZAGREB 4-1 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU)

16' Ivan Sunjic

27' İzet Hajrovic

47' Roman Neustadter

57' İzet Hajrovic

60' Dani Olmo

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

16. dakikada, ev sahibi Dinamo Zagreb, Sunjic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Orsic'in Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada topu sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştıramadı. Gavranovic'in pasında topla buluşan Sunjic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

26. dakikada Chahechouhe sağ kanattan getirdiği topu rakip ceza sahası önündeki Eljif Elmas'a verdi. Eljif Elmas'ın şutu üstten farkla auta çıktı.

27. dakikada Hajrovic farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Dinamo Zagreb atağında Gavranovic'in topuk pasında topla buluşan Hajrovic'in gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak Fenerbahçe ağlarına gitti: 2-0.

33. dakikada Benzia'ya yapılan faulün adından İsmail Köybaşı serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçti. İsmail'in şutunda Dinamo Zagreb kalecisi Livakovic topu kornere çeldi.

37. dakikada Hajrovic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Emir Dilaver topla buluştu. Emir Dilaver'in bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Yaşanan karambolün ardından kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Dinamo Zagreb 2-0 önde tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin D Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına 4-1 yenildi.

47. dakikada Fenerbahçe, Neustaedter'in golüyle farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Neustaedter, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

57. dakikada ev sahibi takım Hajrovic'in golüyle yeniden farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Olmo'nun pasında topla buluşan Hajrovic, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-1.

60. dakikada Dinamo Zagreb, Olmo'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi takımın 3. golünün asistini yapan Olmo sağ kanattan gelişen atakta Stojanovic'in pasında Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Olmo'nun şutunda top Harun Tekin'in sağ tarafından ağlarla buluştu: 4-1.

64. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Frey'in penaltı noktasına yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta çıktı.

80. dakikada Hajrovic'in sağ kanattan kulladığı köşe vuruşunda, Gavranovic'in şutunda top savunmadan döndü. Yeniden topla buluşan Gavranovic'in şutunda Harun Tekin gole izin vermedi.

84. dakikada Theophile-Catherine'nin kaleciye geri pasında, o sırada rakip ceza alanı içinde kramponunu bağlayan Slimani araya girdi ve topu kaptı. Slimani, rakip kaleci Livakovic'den sıyrılmaya çalışırken vuruşunu yaptı ancak Livakovic gole engel oldu.

Mücadele ev sahibi Dinamo Zagreb'in 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Maksimir

HAKEMLER: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)

DİNAMO ZAGREB: Livakovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Gojak, Hajrovic (Dk. 81 Doumbia), Orsic (Dk. 76 Kadzior), Gavranovic (Dk. 85 Budimir), Olmo

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk (Dk. 80 Slimani), Benzia (Dk. 65 Jailson), Chahechouhe (Dk. 64 Barış Alıcı), Frey

GOL: Dk. 16 Sunjic, Dk. 27 ve Dk. 57 Hajrovic, Dk. 60 Olmo (Dinamo Zagreb), Dk. 47 Neustaedter (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 44 Hajrovic, Dk. 64 Gojak, Dk. 77 Sunjic, (Dinamo Zagreb), Dk. 63 İsmail Köybaşı, Dk. 69 Eljif Elmas (Fenerbahçe)