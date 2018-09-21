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Derbinin hakemi

Türkiye’nin en çok derbi yöneten hakemi , pazartesi günü - maçında düdük çalacak.

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Derbinin hakemi Fırat Aydınus
SÜPER Lig'de pazartesi günü oynanacak İstanbul derbisinde görev yapacak hakem , kariyerinde 29. kez derbi yönetecek. Daha önce 11 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan Aydınus'un maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Aydınus, ile arasındaki maçlarda 9 kez kırmızı, 53 kez de sarı kartına başvurdu.

6. HAFTANIN HAKEMLERİ

BUGÜN
20.00 BŞB Erzurumspor-Ankaragücü Serkan Çınar
20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir Ümit Öztürk

YARIN
13.30 E.Y. Malatya-Ç.Rizespor Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor Cüneyt Çakır
19.00 Trabzonspor-Göztepe Hüseyin Göçek

PAZAR
16.00 Kasımpaşa-A.Alanyaspor Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-D.G.Sivasspor Serkan Tokat
19.00 Akhisarspor-Galatasaray Y. Kemal Uğurlu

PAZARTESİ
21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Fırat Aydınus
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Derbinin hakemi Fırat Aydınus
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