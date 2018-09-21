Derbinin hakemi Fırat Aydınus

SÜPER Lig'de pazartesi günü oynanacak İstanbul derbisinde görev yapacak hakem Fırat Aydınus
, kariyerinde 29. kez derbi yönetecek. Daha önce 11 kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan Aydınus'un maçlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Aydınus, Beşiktaş
ile Fenerbahçe
arasındaki maçlarda 9 kez kırmızı, 53 kez de sarı kartına başvurdu. 6. HAFTANIN HAKEMLERİ BUGÜN 20.00
BŞB Erzurumspor-Ankaragücü Serkan Çınar 20.00
Bursaspor-Medipol Başakşehir Ümit Öztürk YARIN 13.30
E.Y. Malatya-Ç.Rizespor Mustafa Öğretmenoğlu 16.00
Kayserispor-Atiker Konyaspor Cüneyt Çakır 19.00
Trabzonspor-Göztepe Hüseyin Göçek PAZAR 16.00
Kasımpaşa-A.Alanyaspor Özgür Yankaya 19.00 Antalya
spor-D.G.Sivasspor Serkan Tokat 19.00
Akhisarspor-Galatasaray Y. Kemal Uğurlu PAZARTESİ 21.00
Fenerbahçe-Beşiktaş Fırat Aydınus