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Feghouli gerçeklerini SABAH açıklıyor

'da, 3 milyon 850 bin Euro yıllık ücret alan Sofiane Feghouli’ye yönetimi, 72 bin Euro ev kirası ve 8 adet de uçak bileti vermiş. 1 milyon 920 bin Euro menajer komisyonu ise peşin ödendi. İşte Feghouli gerçekleri...

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018
Feghouli gerçeklerini SABAH açıklıyor

Yaz transfer döneminde 'dan gelen teklifi reddeden Sofiane Feghouli, 'da önce ilk 11'den kesildi. Süper Lig'de 5 haftadır yedek soyunan Cezayirli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova sınavında ise tribündeydi.

Garanti ücreti 3 milyon 850 bin Euro, 20 maç bonusu 150 bin Euro, şampiyonluk primi 200 bin dolar olan ve puan başına 5 bin Euro alan Cezayirli yıldızın döneminde imzaladığı sözleşmesinde yazan ancak KAP'a bildirilmeyen detayları da SABAH ortaya çıkardı.

Bonuslarla 4.5 milyon Euro kazanan Feghouli için sarıkırmızılılar, ekstradan yıllık 72 bin Euro ev kirası ve 8 adet Business-Class uçak parası veriyor. Ayrıca Feghouli'nin 1 milyon 920 bin Euro tutan 5 senelik menajerlik komisyonunu G.Saray'ın geçen sezon peşin ödediği öğrenildi. Aldığı paraya bakan ve yedek kalmayı umursamayan Feghouli, bunun bedelini kadro dışı kalarak ödedi.

FEGHOULI
2 SEZON
2305 DAKİKA
34 MAÇ
7GOL

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Feghouli gerçeklerini SABAH açıklıyor
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