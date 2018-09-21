Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilerek, ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, sezona çok kötü bir performansla başlayarak taraftarlarını üzdü.

Sezona yeni bir yapılanmayla teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, oynadığı 8 resmi maçta aldığı 5 yenilgiyle istediği performansın çok uzağında kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlamasına rağmen aldığı üst üste 3 yenilgiyle tarihinin en kötü sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek nefes alan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de hiç beklemediği farklı bir yenilgiyle karşılaştı.

Fenerbahçe, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi ve ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını üzdü.

GEÇEN SEZONUN ÇOK GERİSİNDE

Sarı-lacivertli takım geçen sezon çıktığı 47 resmi maçta 7 yenilgi yaşarken bu sezon daha 8 müsabakada bu istatistiğe yaklaştı.

Geçen sezon Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 yenilgi alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Makedon temsilcisi Vardar'la eşleşmesinde ise 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise henüz 8 maçta 5 yenilgi alırken, sadece 2 galibiyet elde edebildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elenen UEFA Avrupa Ligi'ne de yenilgiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 5 maçta 3 yenilgi alarak beklentilerin uzağında kaldı.

GOL ORANI DÜŞTÜ

Fenerbahçe geçen sezon 47 resmi maçta, biri hükmen 3-0 olmak üzere toplam 106 gol kaydetti.

Geçen sezon 2.2 gol ortalaması elde Fenerbahçe'nin bu sezon ortalaması ilk 8 maçta 0.87'ye düştü. Söz konusu 8 maçta sadece 7 gol atabilen Fenerbahçe, 3 karşılaşmada ise rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Aykut Kocaman yönetiminde ise 47 maçın sadece 4'ünde gol bulamamıştı.