Mathieu Valbuena gemileri yaktı

Fenerbahçe
'de Mathieu Valbuena
'nın dünkü maç için Zagreb'e götürülmemesi günün konusu oldu. Fransız futbolcunun sakatlığının bulunmadığı, teknik tercihlerle kadroya alınmadığı öğrenildi. Teknik direktör Phillip Cocu
'nun Valbuena'nın fiziksel sıkıntıları nedeniyle takım savunmasını arızaya uğrattığı, bunun yanı sıra hücumda çok fazla top kullanmasına karşın etkili olamadığı belirtildi. Geçen sezon Aykut Kocaman
tarafından oynatılmadığı için aylarca gündem konusu olan Valbuena, Zagreb'e götürülmemesi için, "Takımla birlikte olamadığım için hayal kırıklığına uğradım. Ancak her şeye rağmen takım arkadaşlarımın arkasında olacağım. Haydi Beyler!"
paylaşımını yaptı. TARAFTARLARI KIZDIRAN KARE!
Maç boyu kaleci Harun'dan (38) daha az topla buluşan Alper Potuk
(27) taraftarı kızdırdı. Bu fotoğrafı paylaşan sarı-lacivertliler, "Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. 4
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da deplasmanda toplam 5 maça çıkan Fenerbahçe, dün 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 6
65'te oyundan çıkan Cezayirli oyuncu Benzia 9 ikili mücadeleye girip 6'sında basarılı olurken sadece 3'ünü kaybetti. 1 SORU 1 CEVAP - MURAT ÖZBOSTAN Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu ile yoluna devam etmeli mi?
F.Bahçe Başkanı Ali Koç
, kulüp televizyonunda uzun uzun cümleler kurarken, Cocu için de şunu söylüyordu: "Çok büyük bir facia olmazsa, Cocu'yu devre arasına kadar yollamam." Bu sonuç Sayın Koç'a göre bir facia mı bilemiyorum. Ama taraftara göre facia!.. Binlerce mesaj yazıldı geceleyin.. Bu kadar kötü bir F.Bahçe'yi herhalde taraftar da beklemiyordu. Cocu geleli kaç ay oldu, hala F.Bahçe'nin iskeleti, oyun felsefesi, kimin nerede oynadığı belli değil. Fizik gücü sıradan, ruhu da yok! Cocu, F.Bahçe'ye ne kazandırmış şu ana dek? Koca bir hiç! Sayın Ali Koç'un yapacağı tek şey var: Cocu'yu yollayacak ve yerli bir hocayla devam edecek. Futbolculara da F.Bahçe'de oynadıklarını hatırlatacak.