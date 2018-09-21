Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Şenol Güneş'in aklı Fenerbahçe'de

'in aklı 'de

, derbisi öncesi UEFA 'ndeki ilk sınavına geniş rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Quaresma, Babel, Vida ve gibi aslarını kulübeye çeken Beşiktaş Teknik Direktörü ; Larin, Roco ve 'yi 11'e koydu

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Şenol Güneş'in aklı Fenerbahçe'de
UEFA I Grubu'nda Sarpsborg'u konuk eden 'ta teknik direktör , rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Ligde pazartesi günü ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda, Sarpsborg mücadelesinde Quaresma, Babel, Vida ve yedek kaldı. Şenol Güneş; Enzo Roco, Gökhan Töre ve Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü. Negredo'nun Al-Nasr'a transfer olmasıyla birlikte forvetteki tercihini Larin'den yana kullanan Güneş, Vagner Love'ı ise 3 hafta sonra kadroya aldı.

YALNIZ KALMADI
Beşiktaş'ın Norveç ekibi Sarpsborg'u konuk ettiği karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı stadın büyük kısmını doldururken, az sayıda Sarpsborg taraftarı da karşılaşmayı takip etti.

İSPANYA'DAN İSTANBUL'A
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroda yoktu. Karşılaşma öncesinde ise ilginç bir sahne oluştu. Bir zamanlar Real Madrid ve Barcelona'da rakip olan yardımcı antrenör Guti ile Adriano dün kulübede yan yana oturup sohbet ederken ısınmaları izledi.

NORVEÇLİLER İSTANBUL'DAN ÇIKAMIYOR
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde Norveç takımlarıyla iç sahada oynadığı 5 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Kara Kartal bu maç larda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şenol Güneş'in aklı Fenerbahçe'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN