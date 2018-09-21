Şenol Güneş'in aklı Fenerbahçe'de

UEFA Avrupa Ligi
I Grubu'nda Sarpsborg'u konuk eden Beşiktaş
'ta teknik direktör Şenol Güneş
, rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Ligde pazartesi günü Fenerbahçe
ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda, Sarpsborg mücadelesinde Quaresma, Babel, Vida ve Tolgay Arslan
yedek kaldı. Şenol Güneş; Enzo Roco, Gökhan Töre ve Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü. Negredo'nun Al-Nasr'a transfer olmasıyla birlikte forvetteki tercihini Larin'den yana kullanan Güneş, Vagner Love'ı ise 3 hafta sonra kadroya aldı. YALNIZ KALMADI
Beşiktaş'ın Norveç ekibi Sarpsborg'u konuk ettiği karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı stadın büyük kısmını doldururken, az sayıda Sarpsborg taraftarı da karşılaşmayı takip etti. İSPANYA'DAN İSTANBUL'A
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroda yoktu. Karşılaşma öncesinde ise ilginç bir sahne oluştu. Bir zamanlar Real Madrid ve Barcelona'da rakip olan yardımcı antrenör Guti ile Adriano dün kulübede yan yana oturup sohbet ederken ısınmaları izledi. NORVEÇLİLER İSTANBUL'DAN ÇIKAMIYOR
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde Norveç takımlarıyla iç sahada oynadığı 5 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Kara Kartal bu maç larda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.