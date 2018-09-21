Taraftar eleştirmese çok şaşırırdım

Fenerbahçe Teknik Direktörü
Cocu farklı yenilgi sonrası şunları söyledi: "Rakibi tebrik ediyorum, harika bir maç çıkardılar. Taraftarımız ve kulüpten özür diliyoruz. Fenerbahçe gibi bir kulübün beklentilerinden uzak bir oyun gördük sahada. Şimdiden derbiyi düşünürsek sonuç böyle olur dedik ve bunu gördük. Tabii ki yenilgiden sorumluyum. Taraftar eleştirmese o zaman şaşırırdım. Onları anlıyorum. Bu sonuçtan dolayı çok sinirli ve kızgınım." BİR ZAGREB OLAMADIK!
HIRVATISTAN Ligi'nin en pahalı takımı olan Başkent ekibi, 38 milyon 600 bin Euro'luk mütevazı kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadrosundaki en pahalı oyuncusu da 4 milyon Euro'luk değeri ile stoperlerden Kevin Theophile. Sarı-lacivertlilerin kadro değeri ise 91 milyon 900 bin Euro. En pahalı futbolcusu ise 18 milyon Euro ile İslam Slimani. Zagreb
'in ilk 11'inin değeri 12 milyon 950 bin Euro iken sarı-lacivertlilerin ise 11'inde yer alan futbolcuların değerleri 31 milyon 950 bin Euro'ydu. Bu rakam Kanarya'nın sahaya çıktığı 11 ile kıyaslandığında yaklaşık 2,5 kat daha fazla.