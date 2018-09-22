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evinde karşısında!

ile 21. randevuda karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 20 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-3 üstünlüğü bulunuyor. Mücadele 19.00'da başladı, karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

Giriş Tarihi: 22.9.2018 18:10 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 19:34
Trabzonspor evinde Göztepe karşısında!

ile , bu akşam Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

TRABZONSPOR 0-2 GÖZTEPE ( 8' 28' YASİN ÖZTEKİN)

Bordo-mavililer, Trabzon'daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, , Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Amiri,

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

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Trabzonspor evinde Göztepe karşısında!
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