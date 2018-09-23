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Samandıra’ya çıkarma yaptı

Başkanı Koç, D.Zagreb hezimetinin izlerini silmek için devreye girdi. Tesislerde Cocu ve oyuncularla tek tek görüşen derbinin, rüzgârın yönünü değiştirebilmek için fırsat olduğunu belirterek, "'ı yenin, yolumuza daha güçlü devam edelim" ifadelerini kullandı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Ali Koç Samandıra’ya çıkarma yaptı
Fenerbahçe Başkanı yanındaki yöneticilerle birlikte Dinamo Zagreb maçı dönüşü Samandıra Tesisleri'ne gitti. Hem teknik direktör Cocu hem de oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştiren Koç, takımdan kötü gidişin sonlandırılmasını istedi. Ali Koç, "Biz size hâlâ güveniyoruz. Ancak şu ana kadarki performansınızla camiada hayal kırıklığı yarattınız. Camianın ve taraftarın güvenini yeniden kazanın. maçı rüzgârın yönünü değiştirebilmek için büyük bir şans. Rakibinizi yenin, yolumuza daha güçlü devam edelim" dedi. Ekonomik sorunlar nedeniyle kulüplerin oyuncu maaşlarını zamanında ödeyemediğini vurgulayan Ali Koç, "Bu noktada sorun yaşamayan tek takım sizsiniz. Biz bunun için büyük özveri sarf ediyoruz. Ancak özveri karşılıklı olur. Sizden de aynısını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Yaptığı konuşmaların ardından tesislerden ayrılan Koç, giderken oyunculardan galibiyet sözü aldı.
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Ali Koç Samandıra’ya çıkarma yaptı
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