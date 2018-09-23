Ali Koç Samandıra’ya çıkarma yaptı

F
enerbahçe Başkanı Ali Koç
yanındaki yöneticilerle birlikte Dinamo Zagreb maçı dönüşü Samandıra Tesisleri'ne gitti. Hem teknik direktör Cocu hem de oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştiren Koç, takımdan kötü gidişin sonlandırılmasını istedi. Ali Koç, "Biz size hâlâ güveniyoruz. Ancak şu ana kadarki performansınızla camiada hayal kırıklığı yarattınız
. Camianın ve taraftarın güvenini yeniden kazanın. Beşiktaş
maçı rüzgârın yönünü değiştirebilmek için büyük bir şans. Rakibinizi yenin, yolumuza daha güçlü devam edelim" dedi. Ekonomik sorunlar nedeniyle kulüplerin oyuncu maaşlarını zamanında ödeyemediğini vurgulayan Ali Koç, "Bu noktada sorun yaşamayan tek takım sizsiniz. Biz bunun için büyük özveri sarf ediyoruz. Ancak özveri karşılıklı olur. Sizden de aynısını bekliyoruz
" ifadelerini kullandı. Yaptığı konuşmaların ardından tesislerden ayrılan Koç, giderken oyunculardan galibiyet sözü aldı.