Adriano kulübede

Beşiktaş
'ta sakatlığı nedeniyle son iki maçta kadroda yer alamayan Adriano iyileşti. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş
'in Brezilyalı yıldızı maç kadrosuna dahil edeceği, ihtiyaç görmesi halinde sonradan oyuna sokacağı ifade edildi. Yedek soyunacak olan Adriano'nun yerine sol bekte son haftaların başarılı ismi Caner Erkin
görev yapmaya devam edecek. TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK!
Cyle Larin'in forvette beklenen verimi sağlayamaması, Beşiktaş'ta taşların yerinden oynamasına neden olacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu akşamki Fenerbahçe
derbisinde, 5 golle Pepe ile birlikte takımın en skorer ismi olan Ryan Babel
'i forvete çekmesi bekleniyor. Hollandalı yıldızdan boşalacak sol kanatta Ricardo Quaresma
görev yaparken, sağ kanatta ise Jeremain Lens
oynayacak. MEDEL'İN FORMASI TOLGAY'A
Şenol Güneş'i sıkıntıya sokan bir başka konu ise Gary Medel'in cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak olması. Tecrübeli hocanın hafta içinde yapılan idmanlarda Şilili yıldızın yerine Tolgay Arslan ve Necip Uysal'ı denediği öğrenildi. Tolgay'ın derbide ilk 11'de yer alması daha yüksek ihtimal olarak görünüyor.