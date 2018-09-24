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Büyük üzüntü içindeyim

, maçının son dakikasında attığı golün VAR ile iptal edilmesinin üzüntüsünü yaşıyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Büyük üzüntü içindeyim
'un Kolombiyalı forveti , 2-1 kaybedilen maçında uzatmanın son dakikasında ağlara giden fakat VAR incelemesi sonucu topun 'ın eline çarptığı gerekçesiyle hakemin iptal ettiği pozisyon için twitterdan mesaj yayınladı. Pozisyonun videosunu paylaşan Rodallega, gönderinin altına da "Para mi es Gol" yani, "Benim için Gol" notunu yazdı. Rodallega'nın bu paylaşımına bordo-mavili taraftarlardan destek mesajları yağdı. Rodallega bu gönderinin ardından kendi fotoğrafını paylaşarak, "Rahat uyuyabileceğimi sanmıyorum. Büyük üzüntü yaşıyorum" mesajını verdi.
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