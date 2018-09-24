Büyük üzüntü içindeyim

Trabzonspor
'un Kolombiyalı forveti Rodallega
, 2-1 kaybedilen Göztepe
maçında uzatmanın son dakikasında ağlara giden fakat VAR incelemesi sonucu topun Burak Yılmaz
'ın eline çarptığı gerekçesiyle hakemin iptal ettiği pozisyon için twitterdan mesaj yayınladı. Pozisyonun videosunu paylaşan Rodallega, gönderinin altına da "Para mi es Gol" yani, "Benim için Gol" notunu yazdı. Rodallega'nın bu paylaşımına bordo-mavili taraftarlardan destek mesajları yağdı. Rodallega bu gönderinin ardından kendi fotoğrafını paylaşarak, "Rahat uyuyabileceğimi sanmıyorum. Büyük üzüntü yaşıyorum" mesajını verdi.