Güneşi arayan Güneş’e karşı

Her maçta olduğu gibi bu akşamki derbiden de beklenti, Fenerbahçe 'de sıkıntı büyük. Avrupa Ligi'nde 4-1'lik D.Zagreb yenilgisi Cocu'nun geleceğinin tartışılmasına neden oldu. Hollandalı hoca, güneşli günlere yürümek için Şenol Güneş 'in takımını yenmek zorunda. Beşiktaş ise geçen sezon kupada kötü anılarla ayrıldığı Kadıköy 'e geliyor.Kartal, ayrıca 14 yıllık Kadıköy galibiyeti özlemini de bitirmek istiyor.Beşiktaş, Kadıköy'deki son galibiyetini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük sonuçla almıştı. Sonrasındaki 14 maçın 9'unu F.Bahçe kazanırken, 5 maç berabere bitti.Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında aldığı nefes, Zagreb'de tükendi. Beşiktaş maçı yine 'olmazsa olmaz'.Zagreb dönüşü Başkan Ali Koç fazla mesai yaptı. Koç, uçaktan iner inmez soluğu Can Bartu Tesisleri'nde aldı. Cocu ve futbolcularla bire bir toplantılar yapan Koç, dün de takımını yalnız bırakmadı.Ali Koç, hem teknik direktör Cocu'ya hem futbolculara kendilerine inandıklarını belirtirken "Artık bu hayal kırıklıkları bitsin" demeyi de ihmal etmedi.İşin teknik-taktik boyutu ise ikinci plandaydı ama ihmal edilmedi. Teknik heyet, özellikle Gary Medel'in cezalı olmasını avantaja çevirebilmek için özel çalışmalar yaptırdı. Fenerbahçe, rakip sahada baskı yaparak başlayacak.Sakatlıkları olan iki isim Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, sağlık heyetinin üzerinde yoğun mesai harcadığı futbolcular oldu. Hasan Ali dün antrenmana katıldı ve oynayacak. İdmana çıkmayan Skrtel ise derbide yok.Geçmiş yönetimin dönem dönem uyguladığı prim sistemi, bu yönetim tarafından hayata geçirilmedi. Ekstra prim uygulaması yapılmadı.Taraftar dünkü idmanda da takımını yalnız bırakmadı ve görevini yerine getirdi. Yönetimin başlattığı "F.Bahçe büyüktür küfür etmez" kampanyası devam edecek. Yönetim, Fırat Aydınus atamasından memnun.Teknik heyet, rakip gibi hakemi de analiz ettirdi. Oyunculara ikili mücadelelerde geri adım atmamaları, kasıtlı faullerden uzak durmaları öğütlendi.Şenol Güneş konusu Fenerbahçe yönetiminin en hassas olduğu konu... Geçen yıl kupa maçında yaşanan olayın kesinlikle unutulmasını istiyor. Taraftar grupları ve takıma bu konuda uyarı yapıldı.Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş kafilesini stat girişinde karşılayacak. Ali Koç ve Semih Özsoy, maç öncesinde siyah-beyazlı takımın idarecilerini yönetim locasında ağırlayacak.Beşiktaş'ta yönetim değişikliği ve Avrupa Ligi'nde gruplara lider başlanması, camiadaki havayı değiştirdi. Kartal, Fenerbahçe'yi yenip şampiyonluk kararlılığını güçlendirmek istiyor.Güneş, rakibin Dinamo Zagreb başta olmak üzere son 3 maçını dakika dakika inceledi. Bunları futbolcularla hem takım hem de bireysel olarak paylaştı.Nevzat Demir'de derbi öncesi moraller yüksek. Oyuncuların Avrupa kupasındaki yorgunluklarını atmış bir havada olması, Güneş'in yüzünü güldürdü.Güneş'in, Fenerbahçe üzerinde durduğu en önemli konu: '3. Bölge'. Burada yapılacak baskının rakibi hataya zorlayacağına inanıyor. Hataya zorlamak için de defansif değil ofansif oyunla sonuç alabileceğini oyunculara iletti.Beşiktaş'ta iki önemli eksiklik var. İlki kırmızı kart gören Medel'in yokluğu, diğeri ise Negredo'nun gitmesiyle yerine kimin forma giyeceği.Güneş, dün Atiba'yı oynatabilir miyim sorusuna cevap aradı. Atiba'nın hem tam hazır olmaması hem isteksiz tavırları Güneş'i, Tolgay-Necip ikilisine yöneltti.Beşiktaş'ta Negredo'nun da gitmesiyle Güneş, Larin'i kazanmak adına Sarpsborg maçında 90 dakika şans vermişti ancak Babel'i forvet çıkarıp, orta alanı kalabalık tutarak sonuca gitmeyi istiyor.Güneş, son maçta formu ile dikkat çeken Lens'i kesmek istemiyor. Quaresma'yı da oyuna sokup etkili kanat organizasyonu ile rakibi yıkmayı planlıyor.Son taktiksel çalışmada Güneş'in, Ljajic'in üzerinde durup, 'Ljajic'i anlamak ve onun asistlerine ve paslarına hazırlıklı olmak' konusuna dikkat çektiği belirtildi. Tecrübeli hoca, takıma uyanık ve kolektif olunması yönünde uyarılarda da bulundu.F.Bahçe'nin kırılgan ve uyumsuz yapısı hem futbolcular hem de Güneş'in kafasında 'Bu kez unutulmaz bir zafer alabiliriz' düşüncesini artırmış durumda. Herkesin kafasında Kadıköy'de zafer var.