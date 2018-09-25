Caner çıldırdı

87. dakikada sarı kart gören Caner
, maç bitiminde de hakeme giderek itirazlarda bulundu ve 2. sarıyı görerek atıldı. Tribünlerin küfür ettiği oyuncu, alkışla karşılık verdi ve "Bravo" dedi, ortalık gerildi. Caner, gelecek hafta Kayserispor maçında forma giyemeyecek. EURO 2024 İÇİN OMUZ OMUZA
Karşılaşmada hakem formalarının sırtında, futbolcu formalarının ise kolunda "Birlikte Paylaşalım" yazılı EURO 2024 adaylık logosu yer aldı. YİNE ALIŞILDIK GÖRÜNTÜ! Beşiktaş
lı taraftarları taşıyan 40 otobüsün bazılarındaki holiganlar yine camları kırmaktan vazgeçmedi. 21
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyeri boyunca, Süper Lig
'de Fenerbahçe
deplasmanında 21 maçta galip gelemedi. 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. 7
Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Atiba Hutchinson
oldu. 1 SORU 1 CEVAP - FATİH DOĞAN Beşiktaş'ın Ülker Stadı'ndaki oyununu ve 1 puan çıkarmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Beşiktaş özellikle ilk yarıda olmak üzere maçın genelinde anlamsız derecede top kayıpları yaptı. 3. bölgede yapılan en küçük baskıda bu kadar top kaybı Beşiktaş gibi tecrübeli bir takıma yakışmayan ve eğreti duran bir görüntüydü. Pepe
'nin topu uzaklaştırırken asiste dönüşen uzun topu ve Babel'in muhteşem vuruşuyla gelen golle 1-0 önde kapaması sürpriz oldu. Atiba herşeye rağmen fena değildi. F.Bahçe maç boyunca daha istekli ve tempolu oynamayı başardı.
Beşiktaş'taki dağınıklık ve organizasyonsuzluk çok hissedildi. Beşiktaş 1 puana sevindiği kadar, beklenen futbolu oynayamamış olmasını da sorgulamalıdır. Kalite derbilerde, büyük maçlarda kendini gösterir. Kendi evinde 2 puan kaybeden F.Bahçe takımının verdiği mücadeleden ve beklentilerin üstündeki oyundan dolayı mutlu ayrılmış olabilir. Cocu'ya kefen biçenler sanırım biraz daha bekleyecek!