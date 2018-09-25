Quaresma sinirlendi

Beşiktaş
'ın yıldızı Ricardo Quaresma
dün karşılaşmanın 90. dakikasında yerini Necip Uysal
'a bırakırken sinirli görüntüler sergiledi. Portekizli oyuncu, mutsuzluğunu belli ederken onu sakinleştiren isim Beşiktaş'ın emektarlarından malzemeci Süreyya Soner oldu.
Daha önceki maçlarda da benzer davranışlar sergileyen Quaresma'nın hareketleri için teknik direktör Şenol Güneş
"Yaptıkları çok önemli değil. Maçta iyiydi" ifadesini kullandı. LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN HATA! Fenerbahçe
-Beşiktaş derbisinde tüm gözler Şenol Güneş'e çevrilirken, esame listesindeki ilginç bir hata dikkat çekti. Karşılaşma öncesi ev sahibi tarafından hazırlanan esame listelerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, 'teknik sorumlu' ifadesi kullanıldı.
Cocu için ise teknik direktör ifadesi yer aldı. TOLGAY: AKILLI OYNAMALIYDIK
Beşiktaş'ta 90 dakika sahada kalan Tolgay Arslan
, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Tolgay, "İlk yarı kontrollü başlamak istedik, öne geçtik. İkinci yarı daha iyi pas yapıp kendimize geldik, çok iyi fırsatlar bulduk. Ortalıkta hiçbir şey yokken gol yedik. Bu da Fenerbahçe'ye moral verdi. 3 puanı hak ettik, daha akıllı oynamamız gerekiyordu
" dedi. 7
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olduğu (%45.1) ancak en fazla isabetli şut çektiği (7) karşılaşmayı oynadı.