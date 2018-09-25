Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Quaresma sinirlendi

Quaresma sinirlendi

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Quaresma sinirlendi
'ın yıldızı dün karşılaşmanın 90. dakikasında yerini 'a bırakırken sinirli görüntüler sergiledi. Portekizli oyuncu, mutsuzluğunu belli ederken onu sakinleştiren isim Beşiktaş'ın emektarlarından malzemeci Süreyya Soner oldu. Daha önceki maçlarda da benzer davranışlar sergileyen Quaresma'nın hareketleri için teknik direktör "Yaptıkları çok önemli değil. Maçta iyiydi" ifadesini kullandı.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN HATA!
-Beşiktaş derbisinde tüm gözler Şenol Güneş'e çevrilirken, esame listesindeki ilginç bir hata dikkat çekti. Karşılaşma öncesi ev sahibi tarafından hazırlanan esame listelerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, 'teknik sorumlu' ifadesi kullanıldı. Cocu için ise teknik direktör ifadesi yer aldı.

TOLGAY: AKILLI OYNAMALIYDIK
Beşiktaş'ta 90 dakika sahada kalan , galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Tolgay, "İlk yarı kontrollü başlamak istedik, öne geçtik. İkinci yarı daha iyi pas yapıp kendimize geldik, çok iyi fırsatlar bulduk. Ortalıkta hiçbir şey yokken gol yedik. Bu da Fenerbahçe'ye moral verdi. 3 puanı hak ettik, daha akıllı oynamamız gerekiyordu" dedi.

7
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olduğu (%45.1) ancak en fazla isabetli şut çektiği (7) karşılaşmayı oynadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Quaresma sinirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN