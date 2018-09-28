Yerli futbolcuda kur o rakamda sabitlenecek

Kulüpler Birliği Vakfı dün Başkan Fikret Orman yönetiminde İstanbul'da toplandı. Başkan Orman, futbolculara Türk Lirası ödemesi konusunda kulüpler olarak mutabakata vardıklarını açıkladı. Başkan, "Bütün kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Türkiye'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na dönülmesini tartıştık aramızda. Bu kapsamda yerleşik oyuncular, hocalar, aynı zamanda menajerlere ödenen ücretlerde liraya dönülmesi lazım. Bütün kulüpler mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Finansal Fair Play gibi süreçleri de konuştuk" ifadesini kullandı.

YENİ AYDAN İTİBAREN EURO'LU SÖZLEŞMELER 5.2'YE SABİTLENİYOR

Kanuna uymak zorunda olduklarını vurgulayan Orman, "18 Eylül itibarıyla bu dakikadan sonra lira üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanun bunu söylüyor. Kanunun dediğine uymak zorundayız. Her şeyi lirayla döndüreceğiz. Bütün kulüplerle bunun üzerine mutabakat sağladık" dedi. Bu arada toplantıda Euro üzerinden yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2 TL'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararı alındı.