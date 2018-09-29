Trabzonspor - Kasımpaşa (Canlı)

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Suat Arslanboğa.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



16. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı korner atışına penaltı noktasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.



23. dakikada Eduok'un ceza sahası dışında sert şutu kaleci Onur'dan döndü. Trezeguet'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Pereira çizgi üzerinde kornere çıkardı.



24. dakikada Rodallega'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.



25. dakikada Sosa serbest vuruşunda ceza sahası içinde Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti..



29. dakikada Trezeguet'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Diange'nin kafa vuruşu kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



30. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından ağlarla buluştu. 0-1



37. dakikada Diange'nin derinlemesine pasında kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Trezeguet topu filelere gönderdi. 0-2



43. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından ağlara gitti. 1-2



Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx



TRABZONSPOR: Onur x, Pereira x, Toure x, Hosseini x, Novak x, Onazi x, Kucka x, Sosa x, Abdulkadir Ömür x, Burak Yılmaz x, Rodallega x

Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vahid Amiri, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Zeki Yavru, Nwakaeme

Teknik Direktör: Ünal Karaman



KASIMPAŞA: Ramazan xxx, Popov xxx, Veysel xxx, Veigneau xxx, Josue Sa xxx, Sadiku xxx, Pavelka xxx, İlhan xxx, Trezeguet xxx, Eduok xxx, Diagne xxx

Yedekler: Eray, Syam Ben Youssef, Koita, Tarkan, Hasan Bilal, Etham Erboğa, Hakan, Onur Ural, Uğurcan Yağızlı, Özgür Çek

Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Goller: Eduok (dk. 30), Trezeguet (dk. 37) (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (dk. 43) (Trabzonspor)

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.



KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa karşılaşmasında son oynanan Göztepe maçının 11'inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Kart cezalısı Yusuf'un yokluğunda Kucka'ya forma veren Karaman, ayrıca Amiri'nin yerine Rodallega, savunma hattında da Mustafa Akbaş'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Hosseini'ye şans tanıdı.



6 İSİM KADRODA YER ALMADI



Trabzonspor'da Kasımpaşa karşılaşmasında 6 oyuncu kadroda yer almadı. Mücadelenin esame listesine 20 oyuncu bildiren bordo-mavililerde cezalı olan Yusuf, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet'in yanı sıra Olcay, Esteban, Mustafa ve Ibanez kadroya alınmadı. Teknik direktör Ünal Karaman, bu oyuncuların yerine kadroda Murat Cem Akpınar ile Abdülkadir Parmak'ı tercih etti.



ÇİFT FORVETE DÖNÜŞ



Trabzonspor'da teknik direktör Karaman, Kasımpaşa karşılaşmasında forvet oyuncuları Rodallega ile Burak'a birlikte ilk 11'de görev verdi. Ligin 6'ncı haftasında 2-1 mağlubiyetle tamamlanan Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında çift forvet sistemini deneyen Karaman, bu kez maça bu iki oyuncuyla başladı.



KUCKA FORMASINA KAVUŞTU



Trabzonspor'da bu sezon sadece ligin ilk haftasında oynanan Medipol Başakşehir mücadelesine ilk 11'de başlayan ve daha sonra yedek kulübesine çekilen orta saha oyuncusu Juraj Kucka, 5 maç sonra Kasımpaşa karşısında ilk 11'de yerini aldı. Ligin son iki haftasında Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında hiç süre alamayan deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Kasımpaşa maçına kadarki ilk 6 haftalık bölümde toplamda 133 dakika sahada kalmıştı.



TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ



Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli bir bölümünün boş kaldığı görülürken, maçı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar maç öncesi ısınmaya çıkan futbolcuları alkışlayarak moral verdi.