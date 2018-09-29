Ünal Karaman: Oyuncularım Trabzonspor ruhuna yakışan duruş gösterdi

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Saha içinde mücadele eden, kulübede bu mücadeleyi alkışlayarak destek veren oyuncularımıza, camiamıza 3 puan hayırlı olsun. Oyuncularımın bu özel performansı gol yemeden ortaya çıkarmalarını bekliyorum." diye konuştu.

Daha önceki maçlarda olduğu gibi bireysel hatalardan goller yediklerini anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Önemsemediğimiz pozisyonlardan goller yedik. Bugün üçlü orta saha oynadık ki kontratak pozisyonların önüne geçebilelim ama beklemediğimiz anda rakibe şut imkanı verdik. Düşündüğünüz sahaya uymuyor bazen. Geri dönüş özel bir geri dönüştü. Oyuncularım mücadeleleriyle Trabzonspor ruhuna yakışan duruş gösterdi. Oyunculara, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

ÖZDEŞ'İN AÇIKLAMALARI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin ilk haftasında 2-0 geriye düştükleri Çaykur Rizespor maçını 3-2 kazandıklarını hatırlatarak, "Oldukça mutluluk vericiydi. Bugün de tam tersi oldu, rakip aynı şeyi yaptı. İkinci yarı oyunuyla, coşkusuyla Trabzonspor takımı galibiyeti hak etti." dedi.

İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyduklarını ifade eden Özdeş, şunları söyledi:

"Hızlı ataklarla pozisyonlar yakaladık. 5 pozisyonun 2'sini gole çevirdik. Tribünlerin takıma inancını yitirdiği anda devrenin son dakikalarında gelen gol maçın hikayesi ve seyrini değiştirdi. Geçtiğimiz hafta devreye bir dakika kala gol yemek pahalıya mal olmuştu. Bugün de böyle oldu. İkinci yarı taraftarın coşkusu, takıma da yansıdı. 72. dakikada Rodallega'nın golü Galatasaray maçı hikayesi gibi oldu. Etkili olduğumuz anlarda duran toplarda kalemizde goller gördük. 4-2'den sonra ofansif değişiklikler de işi yaramadı. 4 maç üst üste kazandık, 3 maç üst üste kaybetmeyi de yönetmek gerek. Göztepe maçını kazanarak, milli araya iyi girip eksikleri tamamlamak istiyoruz."