"Olcay Şahan özür dilerse konu kapanır"

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe mağlubiyetleri sonrası sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek kötü gidişe dur dedi.

Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, çok iyi bir futbol ortaya koydukları Galatasaray maçı sonrası Alanyaspor ve Göztepe karşısında iyi oynamalarına rağmen şansız goller yiyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirterek, "İstediği zaman iyi oynayabilen kadromuz var. Hak etmediğimiz sonuçlar aldık. Kasımpaşa geçtiğimiz sezonki kadrosunu koruyan iyi bir ekip, zor bir maç olacağını biliyorduk. Fakat 2 gol yemek bizim için sürpriz oldu. Soyunma odasına gol atarak gitmemiz bize olumlu yansıdı. İkinci yarıda ise Vahid Amiri'nin oyuna girmesiyle oyun hızlandı ve hakkımız olan 3 puanı aldık. Oyuncularımız mükemmel bir geri dönüşe imza attılar." dedi.

"OLCAY ÖZÜR DİLERSE OLAY KAPANIR"

Sağıroğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından maç kadrosuna alınmayan Olcay Şahan'ın yaşadığı olayın Türkiye'de ilk kez yaşanmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Takımımızda üst düzey oyuncularımız var. Birisi kadroya girmeyince ister istemez sitem ediyor. Oynamak istiyor. Hırslılar... İlk 11 de oynamayınca ister istemez bir tepki veriyorlar. Tabii profesyonel hayatta böyle bir tepkiye yer olmadığını herkes bilir. Bu tepki tamamen Olcay'ın hırsından kaynaklanıyor. Tabii sahada bu işlerin yöneticisi olan teknik direktörümüz Ünal Karaman var. Onun vereceği karara yönetim olarak da bizlerin destek vermesi gerekir. Olcay'ın yaptığı da çok büyütülecek bir olay değil. Sadece oynama isteğinden olan bir tepki. Sadece özür dilemesiyle bu olay kapanır diye düşünüyorum."