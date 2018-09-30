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Trabzon ruhuna yakıştı

Karaman: “Oyuncularımın bu özel performansı gol yemeden ortaya çıkarmalarını bekliyorum. Mücadeleleri için onlara teşekkür ederim.”

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Trabzon ruhuna yakıştı
?Teknik Direktörü , geriden gelip kazandıkları maç için, "Özel bir geri dönüş oldu" yorumunu yaptı. İlk yarıda yedikleri gollerin takımına yakışmadığını belirten Karaman, "Oyuncularımın bu özel performansı gol yemeden ortaya çıkarmalarını bekliyorum. Üçlü orta saha ile oynadık ki kontratak pozisyonlarının önüne geçebilelim ama beklemediğimiz anda rakibe şut imkanı verdik. Düşündüğünüz sahaya uymuyor bazen. Oyuncularım mücadeleleriyle Trabzonspor ruhuna yakışan duruş gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Statta bize destek veren taraftarlara böyle bir galibiyet hediye ettiğimiz için çok mutluyum. İnşallah bu futbolu önümüzdeki maçlarda da sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

'OLCAY ÖZÜR DİLEYECEK'
Trabzonspor'da önceki gün teknik direktör Ünal Karaman tarafından idmandan gönderilen dünkü maçın kadrosuna da alınmadı. Menajeri Osman Şahan, "Herkesin para ile gündeme geldiği bugünlerde bu konuyu sorun bile etmeyen Olcay'a bu muamele nedendir, bilmiyorum" derken, Karaman da oyuncu ile ilgili konuştu ve şunları söyledi: "Olcay'ın mental olarak eksikliği vardı. Hoca bir tercih yapmışsa ona saygı gösterip daha fazla çalışacaksınız. Sözleşmesine bakıyorum, 'ilk 11'de oynama zorunluluğu var' diye bir madde yok. Özür dileyecek ve yine bizimle olacak" ifadesini kullandı.
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Trabzon ruhuna yakıştı
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