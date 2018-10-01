İhtiyar delikanlılar Atiba, 180 dakikada 18 ikili mücadele kazandı. Quaresma, bu sezon 83.8 dakikada bir skora katkı sağladı. Medel ise joker görevini üstlenip, 3 farklı mevkide oynadı. İstatistikleriyle de zirve yaptı





ATİBA HUTCHİNSON (35):

Uzun süreli sakatlığının ardından F.Bahçe ve Kayseri maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı. 180 dakikada 18 ikili mücadele kazandı ve yüzde 90 pas başarı oranı ile oynadı.



RİCARDO QUARESMA

(35): Kayserispor maçında ilk golün hazırlayıcısı oldu, ikincisini de attı. Portekizli yıldız geride kalan karşılaşmalarda 2 gol ve 7 asistle her 83.8 dakikada bir skora katkı sağladı.



GARY MEDEL (31):

Ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinin ardından kariyerinde ilk defa sol bekte görev yaptı. Bu sezon yüzde 89 pas başarı oranı, yüzde 58 ikili mücadele kazanma oranı ve maç başına 2.2 rakibin ayağından top kapma ortalaması yakaladı.



METİN TEKİN



İstenileni veriyorlar

Yedinci hafta itibariyle



FATİH DOĞAN



Çok iyi profesyoneller

Dünyanın birçok ülkesinde büyük paralar ödeyerek yıldızlar alıyoruz. Ancak çevremiz hiçbir başarının tesadüf olmadığını gösteren örneklerle dolu. Mesela Quaresma, Atiba ve Medel. Çok iyi profesyoneller. Düzenli uyuyorlar ve ideal yaşıyorlar. Verilen idmanlarla yetinmeyip öncesi ve sonrasında ekstra çalışmalar yapıyorlar. İşte bu yüzdendir ki ilerlemiş yaşlarına rağmen gençlere taş çıkartan performans sergiliyorlar. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Beşiktaş 'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ön plana çıkan isimler Atiba, Quaresma ve Medel'di. Bu üç oyuncunun ortak özellikleri 30'un üzerinde olmaları. Ancak sahadaki performansları, yaşlarıyla tam anlamıyla ters orantılı. İşte siyah-beyazlı takımın ihtiyar delikanlıları ve rakamları:Uzun süreli sakatlığının ardından F.Bahçe ve Kayseri maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı.Kayserispor maçında ilk golün hazırlayıcısı oldu, ikincisini de attı. Portekizli yıldızÖn libero, stoper ve sağ bek mevkilerinin ardından kariyerinde ilk defa sol bekte görev yaptı.Yedinci hafta itibariyle Şenol Güneş 'in, yaş anlamında şüpheler ve acabalar olduğu oyunculardan istenen performansı aldığını söyleyebiliriz. Zaten günümüzde artık futbolcu yaşı da geçmişle kıyaslandığında daha yukarılara taşındı. Bunun en tipik örneği Başakşehirli Emre Belözoğlu'dur. Tabii ki Beşiktaş da geleceğini düşünmek zorunda ancak bu dönem itibariyle Atiba'dan, Quaresma'dan ve Medel'den istediği faydayı sağlayacaktır benceDünyanın birçok ülkesinde büyük paralar ödeyerek yıldızlar alıyoruz. Ancak çevremiz hiçbir başarının tesadüf olmadığını gösteren örneklerle dolu. Mesela Quaresma, Atiba ve Medel. Çok iyi profesyoneller. Düzenli uyuyorlar ve ideal yaşıyorlar. Verilen idmanlarla yetinmeyip öncesi ve sonrasında ekstra çalışmalar yapıyorlar. İşte bu yüzdendir ki ilerlemiş yaşlarına rağmen gençlere taş çıkartan performans sergiliyorlar.