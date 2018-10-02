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, 'ye 17 milyon avro tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski Rumen futbolcu Mutu'nun 'ye 17 milyon avro tazminat ödemesini gerektiren karara yaptığı itirazı reddetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 20:36
Adrian Mutu, Chelsea'ye 17 milyon avro tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski Rumen futbolcu 'nun İngiltere kulübü 'ye 17 milyon avro tazminat ödemesini gerektiren karara yaptığı itirazı reddetti.

AİHM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea Kulübüne 17 milyon avro tazminat ödemesi kararlaştırılan Mutu'nun bu karara yaptığı başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Mutu, 2004'te kokain kullandığı tespit edildikten sonra 7 ay futboldan men cezası almış ve Chelsea'den ayrılmıştı. Eski Rumen futbolcu, Chelsea'deki sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA tarafından 17 milyon avro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Daha sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2009'da Mutu'ya verilen cezayı onaylamıştı. Mutu ise davasına bakan üyelerden birinin, Chelsea Kulübü sahibi Roman Abramovich'i temsil eden hukuk firmasının mensubu olduğu gerekçesiyle CAS kararını AİHM'ye taşımıştı.

Chelsea'den ayrıldıktan sonra İtalya'da Juventus, Fiorentina, Cesena, Fransa'da Ajaccio, Hindistan'da Pune City, ülkesinde Petrolul ve Targu Mureş formaları giyen 39 yaşındaki Mutu, 2016'da futbolculuk kariyerine son vermişti.

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Adrian Mutu, Chelsea'ye 17 milyon avro tazminat ödeyecek
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